Стоимость за экспресс-выдачу удостоверения личности в Казахстане собираются снизить

Стоимость за ускоренную выдачу нового удостоверения личности в Казахстане собираются снизить, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазТАГ

Фото: КазТАГ

«Внести в приказ cинистра внутренних дел Республики Казахстан от 22 февраля 2018 года № 143 «Об утверждении прейскуранта цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения» изменения», – говорится в проекте приказа.

Планируется установить следующую стоимость для городов Астана, Алматы, Актобе, Шымкент:

до одного рабочего дня – Т3372,45.

до трех рабочих дней – Т1770,88.

Для областных центров:

до трех рабочих дней – Т3372,45.

до пяти рабочих дней – Т1770,88.

для районов и городов областей:

до семи рабочих дней – Т677,95.

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана скорректировало цены в сторону снижения цен на услуги, относящихся к государственной монополии.

Сейчас стоимость госпошлины за оформление удостоверения стоит 0,2 МРП.

Ускоренное получение удостоверения стоит:

для городов Астана, Алматы, Шымкент и Актобе:

до одного рабочего дня – Т4 983.

до трех рабочих дней – Т2 752.

для остальных областных центров:

до трех рабочих дней – Т4 983.

до пяти рабочих дней – Т2 752.

для районов и городов областей:

до семи рабочих дней – Т1 116.