Столичное здание победило в международном архитектурном конкурсе

Строительство
142
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Главная награда конкурса – медаль МАСА – выполнена из восьми граммов чистого золота

Фото МАСА

В Астане состоялся международный смотр-конкурс на лучший архитектурный проект. Он прошел в рамках международного фестиваля архитектуры «Астана-2025», организованного Международной ассоциацией союзов архитекторов (МАСА), сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщил президент МАСА Серик Рустамбеков, в этом году было представлено 132 объекта из 13 профессиональных союзов стран СНГ и Сербии. Среди них – как крупные градостроительные концепции, так и индивидуальные архитектурные решения.

Победителей определяли по двум разделам: «Проекты» и «Постройка». Всего было предусмотрено 26 наград в четырех номинациях: градостроительные комплексы, здания и сооружения, архитектурное наследие, ландшафт и дизайн архитектурной среды.

Главная награда конкурса – золотая медаль МАСА, выполнена из восьми граммов чистого золота.

По итогам конкурса Гран-при в разделе «Постройка» завоевали столичные участники за проект Национального музея РК в Астане. Среди них – Владимир Лаптев.

По его словам, их музей – гордость столицы. Сам объект был построен в 2013 году и, по словам архитектора, проект выдался сложным, поскольку был завершающим объектом градостроительного ансамбля – пространства между Дворцом мира и согласия, Университета «Шабыт» и мечети «Хазрет Султан». Сам объект ранее не участвовал в конкурсах.

Владимир Лаптев отметил, что архитектура музея сочетает в себе исторические мотивы и технологические решения.

– Мы видим такие брутальные осколки каменных глыб с каменно-историческим орнаментом в сочетании хайтековской составляющей в верхней части этого здания. Именно за счет этого оно выглядит довольно оригинальным, и отмечено профессиональным сообществом, – подчеркнул архитектор.

 

 

 

 

 

 

#Астана #конкурс #архитектура

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Турнир для сильных духом
Сезон обещает быть интересным
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
«Актобе» – чемпион страны
«Сардар» воспитывает лидерские качества
Завершили первенство достойно
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Вуз как образовательный хаб приграничья
Внедрен институт старших солдат
Самое ценное в находках – информация
Есть спрос – будет и предложение
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Сила музыки
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

Три области показали спад по вводу жилья
Участок для строительства ТЦ в Астане вернули в госфонд
В СКО начали бетонировать дамбы
Более 160 многоэтажек отремонтировали в Костанае за последн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]