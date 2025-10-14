Фото МАСА

В Астане состоялся международный смотр-конкурс на лучший архитектурный проект. Он прошел в рамках международного фестиваля архитектуры «Астана-2025», организованного Международной ассоциацией союзов архитекторов (МАСА), сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщил президент МАСА Серик Рустамбеков, в этом году было представлено 132 объекта из 13 профессиональных союзов стран СНГ и Сербии. Среди них – как крупные градостроительные концепции, так и индивидуальные архитектурные решения.

Победителей определяли по двум разделам: «Проекты» и «Постройка». Всего было предусмотрено 26 наград в четырех номинациях: градостроительные комплексы, здания и сооружения, архитектурное наследие, ландшафт и дизайн архитектурной среды.

Главная награда конкурса – золотая медаль МАСА, выполнена из восьми граммов чистого золота.

По итогам конкурса Гран-при в разделе «Постройка» завоевали столичные участники за проект Национального музея РК в Астане. Среди них – Владимир Лаптев.

По его словам, их музей – гордость столицы. Сам объект был построен в 2013 году и, по словам архитектора, проект выдался сложным, поскольку был завершающим объектом градостроительного ансамбля – пространства между Дворцом мира и согласия, Университета «Шабыт» и мечети «Хазрет Султан». Сам объект ранее не участвовал в конкурсах.

Владимир Лаптев отметил, что архитектура музея сочетает в себе исторические мотивы и технологические решения.