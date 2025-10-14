Главная награда конкурса – медаль МАСА – выполнена из восьми граммов чистого золота
В Астане состоялся международный смотр-конкурс на лучший архитектурный проект. Он прошел в рамках международного фестиваля архитектуры «Астана-2025», организованного Международной ассоциацией союзов архитекторов (МАСА), сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщил президент МАСА Серик Рустамбеков, в этом году было представлено 132 объекта из 13 профессиональных союзов стран СНГ и Сербии. Среди них – как крупные градостроительные концепции, так и индивидуальные архитектурные решения.
Победителей определяли по двум разделам: «Проекты» и «Постройка». Всего было предусмотрено 26 наград в четырех номинациях: градостроительные комплексы, здания и сооружения, архитектурное наследие, ландшафт и дизайн архитектурной среды.
Главная награда конкурса – золотая медаль МАСА, выполнена из восьми граммов чистого золота.
По итогам конкурса Гран-при в разделе «Постройка» завоевали столичные участники за проект Национального музея РК в Астане. Среди них – Владимир Лаптев.
По его словам, их музей – гордость столицы. Сам объект был построен в 2013 году и, по словам архитектора, проект выдался сложным, поскольку был завершающим объектом градостроительного ансамбля – пространства между Дворцом мира и согласия, Университета «Шабыт» и мечети «Хазрет Султан». Сам объект ранее не участвовал в конкурсах.
Владимир Лаптев отметил, что архитектура музея сочетает в себе исторические мотивы и технологические решения.
– Мы видим такие брутальные осколки каменных глыб с каменно-историческим орнаментом в сочетании хайтековской составляющей в верхней части этого здания. Именно за счет этого оно выглядит довольно оригинальным, и отмечено профессиональным сообществом, – подчеркнул архитектор.