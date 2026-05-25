Фармзавод за 32,5 млрд тенге построят в Алматинской области

Правительством одобрено соглашение об инвестициях по строительству биофармацевтического комплекса полного цикла на территории СЭЗ «Алатау» в Алматинской области между Министерством здравоохранения и ТОО «Steppe pharmaceuticals». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Общий объем частных инвестиций составляет 32,5 млрд тенге. Новое производство нацелено на локализацию и развитие высокотехнологичных производственных мощностей. Фармзавод планирует выпускать 20 наименований лекарственных средств. Среди них – препараты для лечения онкологических и редких заболеваний, а также современные иммунобиологические средства. Запуск предприятия намечен на 2031 год, выход на проектную мощность – в 2032 году, переход на полный цикл по ключевым направлениям запланирован на 2034 год.

Помимо выпуска лекарств и их сертификации предусмотрены также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, развитие собственного R&D направления, включая проведение исследований биоэквивалентности, подготовку регистрационного досье и внедрение международных стандартов GMP. Кроме того, на базе комплекса будет создана система обучения и повышения квалификации для казахстанских специалистов.

Предполагается, что реализация проекта позволит укрепить лекарственную безопасность страны и сформировать в Алматинской области современную фармацевтическую производственную инфраструктуру, создав порядка 60 новых рабочих мест.