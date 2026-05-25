Строительство железнодорожной линии «Мойынты – Кызылжар» ведётся круглосуточно

В Казахстане активно продолжается строительство новой железнодорожной линии «Мойынты – Кызылжар» — одного из ключевых инфраструктурных проектов страны, реализуемого в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Новая железнодорожная линия протяжённостью более 300 километров соединит станции Мойынты и Кызылжар, проходя по территории Карагандинской области и области Ұлытау. Участок является ключевой частью Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Запуск новой линии сократит расстояние грузоперевозок на 149 километров, разгрузит участок Мойынты — Жарык, повысит скорость движения контейнерных поездов и увеличит экспортно-транзитные возможности Казахстана.

На сегодняшний день основные земляные работы выполнены более чем на 90%. Укладка рельсошпальной решётки завершена на 40%. Работы по строительству и монтажу искусственных сооружений — мостов, труб, путепроводов и скотопрогонов — выполнены более чем на 65%.

В реализации проекта задействованы более десяти субподрядных организаций. Строительные работы ведутся круглосуточно. На объекте работают свыше 1700 специалистов и более 670 единиц техники. Ход строительства находится под постоянным контролем Правительства.

Согласно графику, ввод железнодорожной линии в постоянную эксплуатацию запланирован в текущем году.