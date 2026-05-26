Строительство стадиона им. К. Мунайтпасова завершили в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Общая площадь спортивного объекта составляет 18 тыс. 951 кв м

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о завершении строительства знаменитого футбольного стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

«Завершили строительство футбольного стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова. История легендарного стадиона начинается с 1936 года, и сегодня он получил новую современную жизнь. Сегодня с генеральным прокурором РК Бериком Асыловым осмотрели объект после завершения строительных работ. Стадион построен за счет средств Специального государственного фонда. Генпрокуратура ведет системную работу по возврату государству незаконно приобретенных активов.

Общая площадь спортивного объекта составляет 18 тыс. 951 кв м. Стадион соответствует 2-й категории UEFA и рассчитан на 3 600 зрительских мест. Стадион оснащён современным спортивным оборудованием и искусственным покрытием, соответствующим стандартам UEFA и Казахстанской федерации футбола. На объекте предусмотрены зрительские трибуны, конференц-зал, раздевалки, медицинские кабинеты, административный блок и технические зоны», – отметил градоначальник.

Также он рассказал о том, что на стадионе побеседовал с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы, проводившими тренировку на футбольном поле.

«Реализация проекта направлена на развитие спортивной инфраструктуры столицы и создание современных условий для проведения соревнований городского и республиканского уровней. В настоящее время ведутся юридические и организационные процедуры по передаче объекта в эксплуатацию. В дальнейшем стадион будет находиться на балансе КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Nº8» акимата города Астаны», – написал аким столицы в соцсетях.

По его словам, полное открытие стадиона планируется 4 июня в рамках проведения ежегодного чемпионата РК по футболу среди юношей 2013 года рождения среди команд ДЮСШ и СДЮСШОР. В нем примут участие 15 сильнейших команд из различных регионов страны, представляющих специализированные детско-юношеские спортивные школы, школы олимпийского резерва и центры подготовки футболистов.

Турнир является одним из ключевых республиканских соревнований в системе детско-юношеского футбола Казахстана и направлен на развитие массового спорта, популяризацию футбола среди детей и подростков, а также повышение уровня подготовки молодых спортсменов, добавил аким.

#строительство #стадион #завершение

Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Сердце Прометея
Сними кино прямо из дома!
Преображается левобережье Сырдарьи
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
Диалог на фоне глобальных перемен
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Развивать общее интеллектуальное пространство
У гвардейцев – особая роль
Получили долгожданное жилье
Спектакль «Лютый» – мощная метафора на стыке драмы и вестерна
Стабилизация цен достигнута благодаря крупным регионам
В погоне за счастьем
Цифровизация против барьеров
Серебряная драма в Тиране
Прощай, школа!
Определена повестка
Развитие туризма: Аида Балаева поручила усилить взаимодействие с регионами
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

«Елимай» заряжен на победу
Алматинка получила «золото» на чемпионате Азии по пара тхэк…
Казахстан стал третьим в групповом многоборье по художестве…
Строительство железнодорожной линии «Мойынты – Кызылжар» ве…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]