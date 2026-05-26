Строительство стадиона им. К. Мунайтпасова завершили в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о завершении строительства знаменитого футбольного стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«Завершили строительство футбольного стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова. История легендарного стадиона начинается с 1936 года, и сегодня он получил новую современную жизнь. Сегодня с генеральным прокурором РК Бериком Асыловым осмотрели объект после завершения строительных работ. Стадион построен за счет средств Специального государственного фонда. Генпрокуратура ведет системную работу по возврату государству незаконно приобретенных активов. Общая площадь спортивного объекта составляет 18 тыс. 951 кв м. Стадион соответствует 2-й категории UEFA и рассчитан на 3 600 зрительских мест. Стадион оснащён современным спортивным оборудованием и искусственным покрытием, соответствующим стандартам UEFA и Казахстанской федерации футбола. На объекте предусмотрены зрительские трибуны, конференц-зал, раздевалки, медицинские кабинеты, административный блок и технические зоны», – отметил градоначальник.

Также он рассказал о том, что на стадионе побеседовал с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы, проводившими тренировку на футбольном поле.

«Реализация проекта направлена на развитие спортивной инфраструктуры столицы и создание современных условий для проведения соревнований городского и республиканского уровней. В настоящее время ведутся юридические и организационные процедуры по передаче объекта в эксплуатацию. В дальнейшем стадион будет находиться на балансе КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Nº8» акимата города Астаны», – написал аким столицы в соцсетях.

По его словам, полное открытие стадиона планируется 4 июня в рамках проведения ежегодного чемпионата РК по футболу среди юношей 2013 года рождения среди команд ДЮСШ и СДЮСШОР. В нем примут участие 15 сильнейших команд из различных регионов страны, представляющих специализированные детско-юношеские спортивные школы, школы олимпийского резерва и центры подготовки футболистов.

Турнир является одним из ключевых республиканских соревнований в системе детско-юношеского футбола Казахстана и направлен на развитие массового спорта, популяризацию футбола среди детей и подростков, а также повышение уровня подготовки молодых спортсменов, добавил аким.