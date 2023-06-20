Второй день тушат пожар под Астаной

Вторые сутки тушат пожар на окраине Астаны, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-службы МЧС РК

Как сообщается, на данный момент огнеборцы тушат отдельные очаги тления сухостоя. Площадь пожара составляет 80 га.

«Сегодня с утра АО «Казавиаспас» сбросило 51 тонну воды за 17 подходов. Всего осуществлено 59 сбросов воды, что составляет ориентировочно 198 тонн воды», – рассказали в ДЧС.

Пожар тушат 185 человек личного состава и 37 единиц техники ДЧС Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, 6 поливомоечных машин акимата столицы.

Привлечены 2 вертолета с водно-сливными устройствами.

Акимат города с участием команды волонтеров Клуба добряков Астаны обеспечили столичных пожарных горячей едой и питьем.

Напомним, 19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на сообщение, что в районе Нура около озера Талдыколь под Астаной на солончаковой местности загорелись камыш и сухостой.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил министру по ЧС усилить группировку сил и спецтехники, а также принять дополнительные меры по ликвидации огня.