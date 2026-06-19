Столичные выпускники организовали благотворительную акцию

Фото: акимат Астаны

Вместо традиционного празднования в ресторане они организовали благотворительную акцию и поддержали детей, которые лечатся в онкологическом отделении, сообщает Kazpravda.kzсо ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Школьники собрали для детей подарки и игрушки, а также передали свои искренние пожелания. Позже автоколонна из выпускников и родителей приехала на территорию медицинской организации и устроила специальный флешмоб. Участники держали в руках плакаты с теплыми словами поддержки: «Ты Герой», «Если я сегодня окончил школу, то завтра окончишь и ты», чтобы придать сил маленьким пациентам.

На финальном этапе акции, с соблюдением всех санитарных правил, детям вручили специально подготовленные коробки с подарками. По словам выпускников, не ограничивать выпускной вечер только весельем, а сделать полезное для общества дело — это их сознательный выбор.

Стоит отметить, что такие благотворительные мероприятия проводились и раньше. Ученики столичных школ №5 и №101 тоже устраивали специальные акции, чтобы поддержать детей в трудной ситуации, и вручали им подарки.