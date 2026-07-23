Звезды мировой Dota 2 разыграют $1 млн в Астане

За победу поборются 16 команд из Китая, Казахстана, стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Восточной Европы и других регионов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одни из самых известных игроков Dota 2 и ведущие международные команды разыграют призовой ​фонд в размере $1 миллиона в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Турнир станет частью международного мультиспортивного события «Игры будущего 2026», которое пройдет с 29 июля по 9 августа. За победу поборются 16 команд из Китая, Казахстана, стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Восточной Европы и других регионов.

Среди участников – чемпионы мира, финалисты The International, главного ежегодного турнира по Dota 2, а также игроки с многолетним опытом выступлений на крупнейших международных соревнованиях.

Dota 2 – командная стратегическая игра для персональных компьютеров в жанре Moba PC – многопользовательской онлайн-арены. В каждом матче две команды по пять игроков сражаются на виртуальном поле. Для победы участникам необходимо разрушить главную базу соперника, защитив при этом собственную.

Игра требует стратегического мышления, слаженной командной работы и быстрого принятия решений. Казахстан на турнире представит Rune Eaters – одна из ведущих отечественных команд по Dota 2. В ее заявленный состав вошли Даниял Алибай, выступающий под ником xsvampire, Абдималик Сайлау (Malik), Алим Беспаев (aik), Айбек Токаев (naive-) и Никита Остахов (Nicky`Cool).

В Астане казахстанская команда сыграет с сильными зарубежными соперниками при поддержке местных болельщиков. На групповом этапе 16 команд разделят на четыре группы по четыре участника. Матчи пройдут в формате best-of-three: победу в серии одержит команда, первой выигравшая две игры. Плей-офф пройдет по системе на выбывание: поражение в серии означает завершение участия в турнире.

В гранд-финале команды сыграют до трех побед – чемпион определится максимум по итогам пяти игр. Турнир по Dota 2 в дисциплине MOBA PC пройдет со 2 по 5 августа во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане.