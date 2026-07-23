Звезды мировой Dota 2 разыграют $1 млн в Астане

Столица

За победу поборются 16 команд из Китая, Казахстана, стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Восточной Европы и других регионов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одни из самых известных игроков Dota 2 и ведущие международные команды разыграют призовой ​фонд в размере $1 миллиона в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Турнир станет частью международного мультиспортивного события «Игры будущего 2026», которое пройдет с 29 июля по 9 августа. За победу поборются 16 команд из Китая, Казахстана, стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Восточной Европы и других регионов.

Среди участников – чемпионы мира, финалисты The International, главного ежегодного турнира по Dota 2, а также игроки с многолетним опытом выступлений на крупнейших международных соревнованиях.

Dota 2 – командная стратегическая игра для персональных компьютеров в жанре Moba PC – многопользовательской онлайн-арены. В каждом матче две команды по пять игроков сражаются на виртуальном поле. Для победы участникам необходимо разрушить главную базу соперника, защитив при этом собственную.

Игра требует стратегического мышления, слаженной командной работы и быстрого принятия решений. Казахстан на турнире представит Rune Eaters – одна из ведущих отечественных команд по Dota 2. В ее заявленный состав вошли Даниял Алибай, выступающий под ником xsvampire, Абдималик Сайлау (Malik), Алим Беспаев (aik), Айбек Токаев (naive-) и Никита Остахов (Nicky`Cool).

В Астане казахстанская команда сыграет с сильными зарубежными соперниками при поддержке местных болельщиков. На групповом этапе 16 команд разделят на четыре группы по четыре участника. Матчи пройдут в формате best-of-three: победу в серии одержит команда, первой выигравшая две игры. Плей-офф пройдет по системе на выбывание: поражение в серии означает завершение участия в турнире.

В гранд-финале команды сыграют до трех побед – чемпион определится максимум по итогам пяти игр. Турнир по Dota 2 в дисциплине MOBA PC пройдет со 2 по 5 августа во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане.

#Астана #Dota 2 #Игры будущего

Популярное

Все
Тайное становится явным
Песни, объединяющие поколения
Кокпаршы готовятся к Играм кочевников
Сайгаков в наших степях стало больше
Путь навстречу людям
«Закроют счет, обезопасят вклады»
Большие перспективы для села
Ресайклинг при ремонте дорог
Наше здоровье – высшая ценность
Атырау становится центром вагоностроения
За дело вновь взялись волонтеры
Первый экзамен на огневом рубеже: молодые гвардейцы Атырау выполнили учебные стрельбы
Выборы в Курултай – следующий этап конституционной реформы
Продавать напрямую, без наценок
Рабочие профессии все престижнее
Обеспечен высокий базовый уровень социальной защиты
«Цифровизация — это возможность сделать службу лучше»: история специалиста воинской части 5573
Указы Главы государства о назначении
Новеллы, которые нас защитят
Единый контакт-центр «109» работает с избирателями
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Саумал: ставка на полезность
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Приаралье: память о больших переменах
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
День металлурга
Разорвавшего диплом выпускника арестовали в Алматы
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Представлена ИИ-версия «Одиссеи» за несколько тысяч долларов
Аргентина вышла в финал Чемпионата мира по футболу -2026
В центре внимания – химпром
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Наследие Мангистау на земле Сыра
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

«Игры будущего 2026»: участники из более 50 стран приедут в…
В Астане усилили меры по борьбе с незаконной торговлей алко…
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых …
Подпольный мясной цех ликвидировали в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]