Стояли насмерть казахстанцы

Как командиру поискового отряда «Мемориальная зона», мне вот уже 25 лет приходится вести не только полевой поиск на полях былых сражений, но и архивные работы в Центральном архиве министерства обороны России. Мне приходится вживаться в прошедшую войну, чтобы понять, в чем сила, мощь и непобедимость советского солдата и что ему мешало успешно воевать. Пришлось вживаться в командира взвода, роты, в комбата, и вот теперь я комбриг и мыслю и действую как комбриг 1941 и 1942 годов. Тем, кто пишет о Великой Отечественной войне, недостаточно читать документы архивов да мемуары полководцев и исторические научные труды, надо вживаться в ту войну и оказаться в пекле сражений. Мне удалось раскрыть истинную роль казахстанских стрелковых дивизий и бригад первой волны призыва да собрать лучшее от казахстанских журналистов и военных коррес­пондентов Великой Отечественной войны.

Кадровый состав Красной армии, принявший сокрушительной силы удар Вермахта на северо-западной, западной, юго-западной и южной границах СССР, отходил в глубь страны в течение июня, июля, августа 1941 года. Войска, упорно цепляясь за каждую пядь родной земли, отступали на восток, неся несоизмеримые безвозвратные потери. По данным противника, в Минско-Белостокском котле 9 июля 1941 года попало в плен 323 000 человек, под Уманью в начале августа попало в плен 103 000 человек, в Смоленском котле 5 августа 1941 года попало в плен 348 000 человек, под Гомелем 20 августа 1941 года попало в плен 50 000 человек, у Великих Лук в конце августа 1941 года попало в плен 30 000 человек, под Демьянском в начале сентября 1941 года попало в плен 35 000 человек. Погибло в сражениях и при попытках прорыва из окружения не меньше.

К началу сентября 1941 года кадровый состав Красной армии понес огромные безвозвратные потери. На восток отходили деморализованные остатки сумевших вырваться из окружения отдельных подразделений. В этих «котлах» безвозвратно утеряны и маршевые роты, пополнения, мобилизованные по решению Политбюро ЦК и Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1941 года «О военном положении» и «Указ о мобилизации», в котором объявлялась мобилизация военнообязанных 1905 и 1918 годов рождения на территории всех округов, кроме Среднеазиатского, Забайкальского и Дальневосточного.

Так как значительная часть западных районов СССР была оккупирована противником, формировать резервы в основном можно было на Урале, в Сибири, Казахстане и Средней Азии. 16 июля 1941 года постановлением Государственного комитета «О подготовке резервов в системе НКО и ВМФ» была создана специальная группа по формированию дивизий, противотанковых и артиллерийских полков, которая затем была развернута в Главное управление формирований и укомплектования войск Красной армии.

В конце июля 1941 года в Казахской ССР начали формировать 238, 310, 312, 314, 316, 391-ю стрелковые дивизии и 105-ю кавалерийскую дивизию. Это была первая волна мобилизации, и поэтому в перечисленные выше дивизии призывались бойцы и командиры запаса, прошедшие хорошую военную подготовку на действительной военной службе, а многие из них приобрели боевой опыт в Финскую кампанию или в сражениях на Халхин-Голе и у озера Хасан. Это значительно повысило боеспособность дивизий первой волны мобилизации.

Именно в самый критичный для Отечества момент, когда в июле, августе и начале сентября была обескровлена Красная армия и на пути немецких войск, как на московском, так и ленинградском направлении, уже не было полнокровных кадровых воинских частей, в действующую армию стали прибывать хорошо укомплектованные казахстанские стрелковые дивизии, которые долгие годы считались сибирскими. Разгружавшиеся в районе Тихвина 310, 312, 314 и 316-я стрелковые дивизии были переброшены на московское и ленинградское направления. 312-я и 316-я стрелковые дивизии – на подступы к Москве, 310-я и 314-я стрелковые дивизии – под Ленинград. Рассмотрим подробно сражения за Ленинград и участие в этих битвах казахстанских дивизий.

28-й армейский корпус противника, выбив со станции Мга части дивизии НКВД, сформированной из пограничников и 1-й отдельной горно-стрелковой бригады, стал быстро продвигаться на север и 8 сентября 1941 года, взяв Шлиссельбург, замкнул кольцо блокады Ленинграда по суше. Командование 18-й армии решило немедленно, пока не подошли резервы советских войск, двинуть 12-ю танковую дивизию, усиленную мотопехотой, по единственно проходимым для танков и бронетранспортеров дорогам, вдоль железной дороги Мга – Жихарево, по грунтовой дороге вдоль высоковольтной линии Келколово – Путилово и по Путиловскому тракту на восток к Волховстрою и Тихвину, где планировалась встреча с финскими войсками. Других дорог среди обширных болот не было.

Ставка Верховного командования, предвидя действия противника, заблаговременно перебросила 310-ю (Акмолинскую) стрелковую дивизию в район Синявинских болот и высот и 314-ю (Петропавловскую) стрелковую дивизию к реке Свирь, поселку Свирьстрой, где сосредотачивались финские войска. Полки 310-й стрелковой дивизии начали выгрузку из эшелонов 8 сентября 1941 года на станциях Войбокало и Жихарево. 1080-й стрелковый полк выступил по маршруту Жихарево – Валовщина – Путилово – Апраксин городок с боевой задачей быть готовым к встречному бою и, сбивая немецкие гарнизоны в деревнях, к вечеру 9 сентября овла­деть деревней Гонтовая Липка.

1082-й полк должен был двигаться по маршруту Путилово – Каменка – Новая и в ожидании встречного боя сосредоточиться для взятия деревни Гайтолово. 1084-й полк, двигаясь по маршруту Жихарево – ст. Назия, овладеть Назией и к вечеру наступать на деревни Марково и Хандрово и овладеть ими.

На следующий день навстречу 1084-му полку продвигалась 12-я танковая дивизия противника с мотопехотой, которая, разгромив штаб 286-й стрелковой дивизии в районе д. Хандрово и рассеяв остатки дивизии, шла навстречу 1084-му полку. Командир полка майор Юртов Арсений Григорье­вич, получив сообщение авангарда о гуле танковых моторов, выдвинул полковую артиллерию на прямую наводку, установив 76-миллиметровые пушки на выемках высокой железнодорожной насыпи на южной окраине д. Марково. До самой ночи шло встречное сражение. Было подбито 12 танков, 3 бронетранспортера. Остатки головной колонны противника отошли к д. Поречье. Полк Юртова, преследуя немцев, пытался на плечах противника ворваться в д. Поречье, но на восточной окраине был отрезан от основных сил дивизии и был вынужден по заболоченной пойме реки Черной, мимо д. Мишкино пробиваться на север к подраз­делениям 1082-го полка, и это удалось к утру 11 сентября.

Ударная группировка противника, наткнувшись на двигающуюся на встречу 286-ю стрелковую дивизию, во встречном бою потеряла более 10 танков и несколько бронемашин, но, разгромив штаб дивизии и рассеяв пехоту, продолжила движение на восток к Волховстрою и далее на встречу с финнами, но у железнодорожной насыпи авангард войск противника был встречен огнем прямой наводкой артиллерии 1084-го полка майора Юртова и затем отошел к д. Поречье.

Не ведая о том, 1084-й полк сорвал планы противника о свободном движении на восток. На крутом восточном берегу реки Назии артиллерия 1084-го полка и остатки артиллерии 286-й дивизии создали прочный противотанковый заслон, что не позволило ударному танковому клину противника свободно продвигаться на встречу с финскими войсками.

Положение наступавших клиньев Вермахта резко ухудшилось, когда 1082-й полк, разгромив гарнизоны в д. Новая и крупной д. Гайтолово, рассеивая пехоту, двигавшуюся по дороге вдоль высоковольтной линии, продвинулся на запад к Неве на 16 км, а 1080-й полк, быстро продвигаясь по Путиловскому тракту, достиг восточных окраин Рабочего поселка № 7. Сложившаяся ситуация была неожиданна для немецкого командования, и оно запросило у финского командования активизации ударов с целью форсирования р. Свирь и продвижения финских войск к Тихвину, это помогло бы отразить удары 310-й стрелковой дивизии.

В этот же день к реке Свирь, совершив марш-бросок, подошли два батальона 1078-го полка и один батальон 1076-го полка 314-й дивизии, которые первыми прибыли и выгрузились на станции Хвойной. Передовой сводный отряд отбросил за реку Свирь успевших переправиться финнов. Мелкие подразделения моряков и партизан были не в состоянии противостоять регулярным финским частям. Таким образом, казахстанские дивизии, 310-я – на Синявинских болотах и 314-я – у реки Свирь, не позволили немецким и финским войскам выйти на оперативный простор и соединиться у Волхова и Тихвина и, как они мечтали, замкнуть второе, уже смертельное, кольцо блокады вокруг Ленинграда.

В крайне ожесточенных сражениях с 9 сентября по 23 октября 1941 года 310-я и 314-я стрелковые дивизии сдерживали немецкие и финские войска. Только за период боев с 9 по 26 сентября 1080-й и 1084-й стрелковые полки 310-й дивизии потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести 4 725 человек. Прибывшие из резерва 3-я и 4-я гвардейские стрелковые дивизии были крайне малочисленны и измотаны в сражениях за Ленинград и поэтому были использованы для усиления 310-й и 286-й дивизий. Потому вся тяжесть организации отпора противнику легла на 310-ю стрелковую дивизию.

Не менее тяжелы были боевые потери 314-й стрелковой дивизии у реки Свирь. Вынужденная обороняться немецкая группировка войск на Синявинских высотах уже не могла помышлять о наступ­лении на Волховстрой. Поэтому генштаб Вермахта, сосредоточив у ст. Чудово 39-й моторизованный корпус, 16 октяб­ря нанес удар в направлении ст. Грузино и к 23 октября, захватив г. Будогощь, вышел в тылы 4-й советской армии. Нависла реальная угроза потери Тихвина и соединения немцев с финнами. На пути ударного 39-го мехкорпуса уже не было регулярных войск. Поэтому Ставка Верховного командования, несмотря на успешно начатую 20 октября вторую синявинскую наступательную операцию, где на острие наступления была 310-я дивизия, была вынуждена снять 310-ю стрелковую дивизию и приданную ей 4-ю гвардейскую стрелковую дивизию и перебросить 23 октяб­ря под Волхов с целью прикрытия бреши в обороне 4-й армии. 28 октября после тяжелого марша 310-я и малочисленная 4-я дивизии встали у деревень Пчева, Рысино, Городище и до подхода сибирских и дальневосточных дивизий сдерживали наступательный порыв немецких войск. Это было достигнуто большой ценой. Удерживая позиции у д. Пчева, полностью погибли бойцы и командиры 1084-го стрелкового полка: майор А. Г. Юртов, комиссар полка С. А. Зеленский, начштаба капитан С. Джумабаев и все бойцы полка. В других частях дивизии потери был не меньшими, и несмотря на такие потери, дивизия сковывала силы немцев.

В это время 314-я дивизия у реки Свирь остановила финские войска. Таким образом, 310-я и 314-я дивизии уже второй раз помешали немецким и финским войскам соединиться в районе севернее Волхова и Тихвина и сыграли исключительную роль в срыве планов Вермахта по соз­данию второго кольца блокады Ленинграда.

Какой ценой 310-я дивизия выполнила дважды задание по срыву планов немецкого командования, можно понять по фрагменту акта, составленного командованием 310-й стрелковой дивизии о безвозвратных потерях за период сражений на Синявинских болотах и на подступах к Волхову, на которые нет списков и их списали, – 6 756 человек. И это только те, кто просто безымянно списан…

По просьбе журналистов, пожелавших узнать численность защищавших Ленинград казахстанцев и безвозвратные потери казахстанцев, я выполнил расчеты, основанные на анализе таблиц национального состава стрелковых дивизий и бригад, сражавшихся за Ленинград. По данным ЦАМО, в исторических формулярах дивизий и бригад в таблице «Национальный состав» приведен перечень 33 национальностей и количество бойцов и командиров каждой национальности.

На 1 января 1943 года на Волховском фронте в 286-й стрелковой дивизии воевало: русских – 78%, украинцев – 8,65%, казахов – 3,2%, татар – 1,55%, узбеков – 2,93%, белорусов – 1,87%, мордвинов – 0,87%, чувашей – 0,83%, коми – 0,70%, удмуртов – 0,62%, башкир – 0,42%, марийцев – 0,42%, кыргызов – 0,53%, армян – 0,2%. Остальные 19 национальностей представлены от 8 до 1 человека. В 11-й стрелковой дивизии: русских – 71,5%, украинцев – 5,7%, казахов – 3,3%, татар – 2,37%, узбеков – 1,8%, белорусов – 1,8%, мордвинов – 0,86%, чувашей – 0,79%, коми 0,32%, удмуртов – 0,26%, башкир – 0,62%, марийцев – 0,30%, кыргызов – 1,49%, армян – 0,24%, грузин – 0,26%, азербайджанце – 0,22%. Остальные 17 национальностей представлены от 8 до 1 человека.

Есть усредненные данные по девяти стрелковым дивизиям и пяти стрелковым полкам. Русские – 72,15%, украинцы – 9,07%, казахи – 3,85%, татары – 2,83%, узбеки – 2,33%, белорусы – 0,85%, мордвины – 0,85%, чуваши – 0,78%, кыргызы – 0,72%, башкиры – 0,66%, коми – 0,46%, удмурты – 0,45%, марийцы – 0,40%, грузины – 0,26%, армяне – 0,22%, азербайджанцы – 0,23%, буряты – 0,16%, таджики – 0,18%. Остальные 15 национальностей составляют 0,1 и менее процента.

Как видим, после русских идут украинцы и казахи. Мы можем особо гордиться. На Ленинградском фронте точно такое же соотношение по национальностям с той разницей, что казахов было больше, чем на Волховском фронте. Поэтому выходила фронтовая газета на казахском языке.

Теперь о безвозвратных потерях казахстанцев при защите Ленинграда. Во всех стрелковых дивизиях и бригадах по чис­ленности казахи составляли не менее 3,8%, а сколько русских, украинцев, белорусов и представителей других национальнос­тей из Казахстана, сказать пока трудно. Ориентировочно можно считать, что их было даже больше – примерно 5%. На Волховском и Ленинградском фронтах было 40 дивизий и 12 стрелковых бригад. В стрелковой дивизии действующей армии – 10 000 человек, в стрелковой бригаде – 4 000 чел. Следовательно, всего воевало 448 000 человек. Из них казахов – 16 824 человека.

Всего воевало казахстанцев 39 224 человека, не считая двух дивизий (310-й и 314-й), полностью сформированных в Казахстане. Общее количество казахстанцев, воевавших под Ленинградом, – 59 224 человека. Безвозвратные потери необученных дивизий в 1941 и 1942 годах в среднем составляли 60%. Следовательно, погибло и пропало без вести 35 534 казахстанца. Точное количество безвозвратных потерь теперь не определить, но цифры 35 534 человека можно уточнить, и на это уйдут годы.

Майдан КУСАИНОВ, профессор ЕНУ им. Л. Гумилева