Страх сильнее радиации

Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Последствия радиофобии могут быть куда более опасными

коллаж Павла Цедилина при помощи ChatGPT

Вышки и сети 5G

Слово «радиация» вызывает у многих людей повышенную тревогу и настороженность, даже если речь идет о привычных бытовых приборах, мобильной связи или медицинских исследованиях. Этот феномен специалисты называют радиофобией – устойчивым страхом перед ионизирующим излучением, который зачастую не соответствует реальным рискам.

Само явление радиофобии начало формироваться во второй половине XX века, когда человечество столкнулось с последствиями ядерных испытаний и крупных техногенных катастроф. Всплеску радиофобии способствовали аварии на Чернобыльской АЭС, а позже на атомной станции «Фукусима-1». Впоследствии они стали мощным психологическим триггером, а невидимая и неосязаемая радиация для некоторых превратилась в символ глобальной угрозы.

Эксперты подчеркивают, что радиофобия отличается от обоснованной осторожности. Если разумная тревога побуждает соблюдать нормы безопасности, то фобия искажает восприятие реальности. Люди отказываются от медицинских обследований, боятся жить рядом с промышленными объектами, избегают определенных продуктов питания, даже когда официальные замеры не фиксируют превышения допустимых уровней.

За последнее десятилетие проявление радиофобии все чаще стали связывать с установкой вышек мобильной связи. Радиофобы считают, что вышки излучают электромагнитные волны, воздействие которых влияет на наше здоровье.

Есть и те, кто уверяет, что сеть 5G может использоваться для наблюдения за пользователями. Хотя технически все, начиная от Интернета и гаджетов и заканчивая радио и мобильными телефонами, может стать источником наблюдения. А уж если прибавить повсеместные камеры наблюдения в домах, магазинах и на улицах, становится очевидно, что 5G в этом вопросе не меняет принципиально ничего, кроме скорости и качества связи.

Однако последствия радиофобии могут быть опасными и наносить материальный ущерб. В мире известны случаи, когда радиофобы не только портят и сжигают вышки и оборудование, но и нападают на инженеров и техников и, что особенно опасно, оставляют без связи и доступности экстренных служб регионы во время чрезвычайных ситуаций.

Нужна системная работа

В Казахстане с некоторых пор радиофобные настроения постепенно сместились от вышек сотовой связи к теме строительства атомной электростанции. Вопрос АЭС вызывает повышенную чувствительность в обществе, особенно в тех регионах, где в прошлом проводились ядерные испытания или происходили радиационные инциденты. Здесь страх часто передается из поколения в поколение, закреп­ляясь через личные истории и эмоционально окрашенные публикации.

Именно поэтому тема радиофобии была поднята на государственном уровне. На заседании Национального совета по науке и технологиям в сентябре прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил проводить системную разъяснительную работу по преодолению радиофобии, а также подчеркнул необходимость строгого соблюдения экологических норм при строительстве АЭС.

«Создание ядерной энергетики – это масштабная общенациональная задача. Несмотря на то что атомная генерация считается одним из самых чистых источников энергии, при строительстве АЭС требуется соблюдать экологические нормы. Важно выстраивать конструктивное взаимодействие научных и общественных организаций. Для преодоления радиофобии у определенной части граждан необходимо проводить комплекс­ную разъяснительную работу», – сказал тогда Президент.

Из эмоциональной плоскости
в рациональную

Мировая практика показывает, что последствия радиофобии могут быть сопоставимы по масштабу с прямым воздействием радиации. После аварии на АЭС «Фукусима-1» международные эксперты пришли к выводу, что психологический стресс, депрессии и социальная изоляция нанесли населению больший ущерб, чем фактические дозы облучения.

В ответ власти Японии сделали ставку на максимальную открытость информации. Данные радиационного мониторинга публикуются в режиме реального времени, а специалисты регулярно проводят встречи с жителями пострадавших районов, отвечая на вопросы и объясняя результаты замеров. Это был сложный и затратный процесс, но без него восстановление доверия было бы невозможно.

В странах Европейского союза широко применяется принцип сравнения рисков. Населению объясняют, какие дозы излучения человек получает в повседневной жизни, например, во время авиаперелетов, при использовании мобильных телефонов или прохождении медицинских процедур, таких как рентген. Подобный подход помогает перевести разговор из эмоциональной плоскости в рациональную.

Примерно такого же принципа придерживаются в США, где особое внимание уделяется коммуникации между врачом и пациентом. К примеру, перед проведением компьютерной томографии и других рентгенологических исследований граж­данам подробно разъясняют соотношение пользы и потенциальных рисков. Это заметно снижает уровень тревожности и повышает доверие к системе здравоохранения.

Отдельным направлением стала работа с журналистами. В Японии, Германии и Франции разработаны рекомендации по ответственному освещению тем, связанных с радиацией. СМИ в этих странах призывают избегать сенсационных формулировок и опираться на экспертные оценки, чтобы не усиливать общественные страхи.

В доверительном формате

Председатель Общественного совета при Министерстве энергетики РК, управляющий директор НПП «Атамекен», заслуженный энергетик Жакып Хайрушев привел еще несколько примеров из мировой прак­тики. По его словам, атомная энергетика во Франции интегрирована в общественную жизнь. Здесь широко используются публичные обсуждения, открытые визиты на объекты и работа с муниципалитетами. Таким образом, тема не воспринимается как закрытая или опасная по умолчанию.

– Один из лучших примеров общественного согласия по вопросам обращения с радиоактивными материалами демонстрирует Финляндия, где решения принимались после многолетних консультаций с местными сообществами, что обеспечило высокий уровень поддержки, – рассказывает Жакып Хайрушев.

А вот китайский подход, по его словам, сочетает жесткое государственное регулирование с поэтапным формированием общественного доверия. Перед строительством новых АЭС проводится комплексная работа с местными властями, населением и экспертным сообществом, значительное внимание уделяется подготовке кадров, технологической дисциплине и демонстрации высокого уровня промышленной и радиационной безопасности.

В России работа по снижению радиофобии выстроена вокруг демонстрации практики безопасной эксплуатации с акцентом на образовательные программы, работу с регионами размещения АЭС. Также здесь практикуются открытые визиты общественности и прессы на станции и постоянное присутствие отраслевых экспертов в медиаполе.

– Объединяющим фактором для всех этих стран является опора на международные стандарты и экспертизу, в том числе рекомендации МАГАТЭ, а также приоритет прозрачности над административным убеждением, – отмечает энергетик.

По его мнению, радиофобия – не столько техническая, сколько институциональная и коммуникационная проблема. Она возникает там, где отсутствуют доверие и понятная достоверная информация. И работа по ее снижению должна вестись сразу по нескольким направлениям.

– Я бы выделил четыре главных направления: системное информирование общества на основе фактов и данных, максимальная цифровая прозрачность радиационного мониторинга, активное участие медицины и науки в публичных разъяснениях, а также долгосрочная образовательная работа, от школы до университетов и медиа, – по­яснил Жакып Хайрушев.

Эксперт также считает, что эта задача не может быть решена силами какого-то одного конкретного ведомства. Оптимальной могла бы стать модель межведомственной координации с четким распределением ролей между ответственными организациями. Например, регуляторы должны отвечать за стандарты, контроль и открытые данные, научные и медицинские институты – за экспертную оценку и разъяснение рисков, а образовательные органы – за формирование базовых знаний.

Отдельную роль должны выполнять независимые общественные и деловые площадки, которые способны вести диалог с населением без административного давления и в более доверительном формате. При этом важно, чтобы коммуникация не выглядела как продвижение отраслевых интересов. В противном случае эффект будет обратным, считает Жакып Хайрушев.

Радиация действительно требует строгого контроля и соблюдения норм безопасности. Однако страх перед ней не должен подменять знания. Когда необоснованные эмоции берут верх над научными фактами, общество сталкивается с новой угрозой – психологической. Между тем международный опыт показывает: преодолеть радиофобию можно только через системное информирование, открытость данных и честный диалог с обществом.

#АЭС #мирный атом #радиация

