Страховые компании Костаная на грани разорения

Причины и последствия

Автомобили для казахстанцев уже давно не роскошь, а средство передвижения. Их количество ежегодно увеличивается в геометрической прогрессии. И это стало настоящей головной болью страховых компаний, не поспевающих выплачивать премии по полюсам обязательного автострахования. Вместе с парком авто растет и число дорожно-транспортных происшествий.

Особенно остро проблема стоит в Костанайской области. По данным Нацбанка, за 2022 год местными страховыми компаниями участникам ДТП по страховке выплачено 1,4 млрд тенге, за 2023 – свыше 1,8 млрд тенге. В нынешнем году ожидается еще больше.

Если сравнить, к примеру, с Туркестанской областью, где проживают более двух миллио­нов человек (в Костанайской и миллиона не наберется), то выплаты тамошних страховых компаний по полисам составили всего один миллиард тенге, то есть почти вдвое меньше. В целом же, если не брать во внимание города-миллионники, то Костанайская область находится на первом месте и по количеству ДТП, и по суммам выплат за них.

– За прошлый год мы вып­латили 251 миллион тенге по 429 страховым случаям. И это только физические лица. Плюс 105 случаев на 48 миллионов тенге по юридическим лицам. За шесть месяцев этого года в общей сложности мы уже выплатили 212 миллионов тенге. Впереди еще полгода, а также гололед! И это цифры только по нашему филиалу. Причем на рынке мы занимаем не самую большую долю, примерно 20%, – пояснил директор КФ АО «НСК» Дмитрий Банков.

По мнению руководства страховых компаний, самая частая причина аварий – беспечность самих водителей: одни не соб­людают дистанцию, другие во время движения копаются в телефонах. При этом количест­во автопатрулей, следящих за порядком на дорогах областного центра, всего 24: 12 дежурят днем, 12 – ночью.

На втором месте причин рос­та аварий – инфраструктура. В летнее время ремонт дорог идет одновременно на нескольких центральных магистралях, что парализует городское движение. Круглогодичная пробле­ма – отвратительная работа светофоров.

– Раньше по всему городу стоя­ли советские светофоры. Очень простая вещь – лампочка, датчики работали безотказно. Сейчас наставили какие-то суперсветофоры. Они, конечно, навороченные, но бестолковые. Птичка присела – сломался, дож­дик пошел – заглючил. Даже разбитые дороги не напрягают так, как работающие со сбоем светофоры, – возмущен Дмитрий Банков.

В местной полицейской службе с доводами страховых компаний соглашаются, обращая внимание на то, что рост ДТП фиксируется по всей стране. Но поделать ничего не могут, поэтому уповают на технику.

– В скором времени у нас нач­нут работать камеры «Сергек», сейчас они функционируют в тестовом режиме. Мы очень на них надеемся. По крайней мере, водитель будет знать, что он под наблюдением, и соблюдать скоростной режим. В любом случае это дисциплинирует автовладельцев и поможет снизить аварийность на дорогах, – считает заместитель начальника управления местной полицейской службы Куаныш Амиров.

Авария как бизнес?

Страховые компании обозначили еще одну проблему, присущую именно Костанайской области. Это люди, которые помогают потерпевшим при ДТП. Страховщики их так и называют – «помогайки». Все бы ничего, но сложилась довольно странная тенденция: в девяти из десяти аварий разбираются «помогайки».

– К нам они приходят раньше, чем клиент. Еще нет ни пострадавшего, ни виновника, а «помогайка» уже у нас сидит со всем пакетом документов. Я просто удивляюсь, когда они успевают все это оформить! – говорит директор КФ АО «Страховая компания «Виктория» Зора Кушкумбаева. – Скажу больше: только случилось ДТП, они уже на месте. Значит, им кто-то сообщает. Бывали случаи, когда берут документы, на копии пишут «повреждено то-то», ставят штамп в ГАИ и несут нам. Я еду в ГАИ, мы открываем компьютер и видим, что было повреждено три детали, потом дописали еще пять и на эту копию поставили штамп. Ну как так? Разве сразу при визуальном осмотре не было видно, что стекло разбито? Мы, в свою очередь, не можем не взять этот документ, потому что он из государственного органа, и вынуждены платить огромные деньги. А для нас это непосильная финансовая ноша!

Страховщики утверждают, что ДТП превратились в некий бизнес не только для отдельной касты юристов, но и, как бы это странно ни звучало, для самих автовладельцев. Такая тенденция наблюдается с тех пор, как в Казахстане изменили срок действия страховых полисов. Если раньше они функционировали до первого страхового случая, то теперь – целый год.

– Есть случаи, когда одним водителем в год по пять-шесть аварий совершается. В первый раз два миллиона получил, потом – еще два миллиона и так далее. Вот и посчитайте. При стоимости страховки в 30 тысяч тенге, даже если он миллион получит, то должен нам 33 года выплачивать, чтобы покрыть этот расход. С учетом того, что водительское удостоверение он получил в 18 лет, за всю жизнь никогда не выплатит наши затраты. А цены растут, инфляция дикая, при этом тарифы наши не менялись много лет, – делится Дмитрий Банков.

Пора повышать тарифы

Страховые компании уверены, что повлиять на ситуацию и снизить рост ДТП можно не только улучшив инфраструктуру региона, но еще и повысив тарифы на страховки. К примеру, в Корее годовой полис обходится владельцу авто в три тысячи долларов, а в Грузии – всего на месяц в 40 долларов.

Не менее действенным методом может оказаться и увеличение тарифов для виновника аварии: совершил дорожно-транспортное происшествие – заплати за страховку больше. В противном случае, утверждают страховые компании, они окажутся банкротами, ведь страхование автовладельцев – обязательный вид услуг, отказаться от него они не имеют права.

Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, приходится крутиться. Как и любой бизнес во время кризиса, страховые компании поставили под удар кадры. За последние несколько лет страховщики в разы были вынуждены сократить свои штаты. И с каждым годом ситуация становится все критичнее.