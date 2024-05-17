Страны ЦА подтверждают приверженность целям устойчивого развития ООН – Тамара Дуйсенова

В Алматы проходит 3-е заседание Консультативного комитета Глобального договора ООН в Центральной Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова обратилась к участникам с приветственным словом от имени правительства в режиме видеоконференцсвязи.

Вице-премьер отметила, что проведение данного заседания является очередным подтверждением высокой приверженности стран Центральной Азии целям устойчивого развития до 2030 года. Для эффективной реализации принятых обязательств в Казахстане на уровне правительства функционирует Координационный совет. В парламенте страны также была создана Комиссия по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития под руководством председателя Сената.

В сентябре прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев, принимая участие в саммите ООН, обозначил необходимость открытия регионального центра по целям устойчивого развития для стран ЦА и Афганистана в городе Алматы.

«Создание головного офиса Глобального договора ООН по Центральной Азии в Казахстане даст большую возможность для обмена опытом между странами в целях обеспечения благополучия всех жителей этого региона. В Казахстане бизнес-сообщество проявляет повышенный интерес к реализации целей устойчивого развития. Так, год назад только 7 отечественных компаний являлись членами Глобального договора, а сегодня их уже 71. Мультистрановой офис будет также способствовать реализации инициативы главы государства по открытию регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана», — отметила Тамара Дуйсенова.

Глобальный договор ООН – это добровольная инициатива, выдвинутая Организацией Объединенных Наций в 2000 году. Она направлена на поощрение предприятий и организаций по всему миру к принятию устойчивой и социально ответственной политики. Документ охватывают четыре ключевых направления: права человека, труд, окружающая среда и борьба с коррупцией. Цели устойчивого развития интегрированы в стратегию ГДООН и являются основным направлением деятельности.