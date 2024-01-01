Стратегический ориентир

Свежий выпуск
70
Кошкарбек Тусипов

В Алматы министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев посетил ряд спортивных объектов мегаполиса и его окрестностей.

фото Минтуризма и спорта

На встрече с общественностью города глава спортивного ведомства рассказал о работе министерства и реформах в сфере туризма и спорта. Он объявил о завершении строительства трех физкультурно-оздоровительных центров и начале разработки еще четырех ФОК в микрорайонах Алматы, а также строительства трех ледовых катков, легкоатлетического манежа и манежа для гимнастики, модернизации высокогорного спортивного комп­лекса «Медеу» и Центрального стадиона. Сегодня в Алматы 31 тыс. детей занимается в бесплатных спортивных секциях. До 2025 года принятые меры позволят увеличить спортивные площади до 100 тыс. кв. м, где будут заниматься до 10 тыс. человек в сутки.

Министр побывал на базе олимпийской подготовки, строительство которой недавно завершилось. Здесь могут одновременно заниматься 2 300 спортсменов по 23 олимпийским видам спорта. Этот объект работает круг­лый год.

– Стратегический ориентир спортивной отрасли – Концепция развития физической культуры и спорта до 2029 года. Одна из основных целей, определенных в этом документе, – повышение доступности спорта для населения через развитие спортивной инфраструктуры. В республике в ближайшие два года будет построено 113 новых спортобъектов, реконструировано с применением механизма государственно-частного парт­нерства 26 существующих. Необходимо повысить доступность спорта населению через развитие спортивной инфраструктуры, – сказал глава ведомства.

Далее Ермек Маржикпаев побывал в олимпийском центре «Акбулак» – универсальном учебно-спортивном комплексе, который считается отличным местом для проведения спортивных мероприятий любого формата. Также министр посетил Центр спортивной медицины и реабилитации, осмотрел Антидопинговую лабораторию спортсменов и Национальный антидопинговый центр, ознакомился с текущим состоянием Республиканской школы высшего спортивного мас­терства по зимним видам спорта «Алатау».

#Спорт #Алматы #объект #Медеу #секции #Акбулак

Популярное

Все
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Твори добро на всей Земле
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Огни большого города
Зимняя сказка
Дед Мороз – не роль, а миссия
Главное – душевное тепло
Генплан одобрен
Стратегический ориентир
Актуализирован комплексный план
Пой, Сашка! Пой!
Большие перспективы Среднего коридора
Юная шахматистка из Казахстана завоевала серебро на чемпионате Азии
Максимальный результат
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
«Барыс» разгромил «Авангард»
Открывшему аварийную дверь самолета дебоширу грозит адмарест
Бывшего главу погранслужбы КНБ приговорили к 4 годам колонии
Готовить физиков и инженеров
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Генассамблея ООН приняла совместную инициативу Казахстана и Кирибати
Как накормить страну
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности
Зарубежное образование стало доступным
Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик
Тела пропавших в метель бабушки и внучки нашли в Костанайской области
Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ
Ракетки взяли журналисты
Судебная система в контексте реформ
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам

Читайте также

Актуализирован комплексный план
Генплан одобрен
Обеспечить развитие села
В защиту прав

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]