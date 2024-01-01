На встрече с общественностью города глава спортивного ведомства рассказал о работе министерства и реформах в сфере туризма и спорта. Он объявил о завершении строительства трех физкультурно-оздоровительных центров и начале разработки еще четырех ФОК в микрорайонах Алматы, а также строительства трех ледовых катков, легкоатлетического манежа и манежа для гимнастики, модернизации высокогорного спортивного комп­лекса «Медеу» и Центрального стадиона. Сегодня в Алматы 31 тыс. детей занимается в бесплатных спортивных секциях. До 2025 года принятые меры позволят увеличить спортивные площади до 100 тыс. кв. м, где будут заниматься до 10 тыс. человек в сутки.

Министр побывал на базе олимпийской подготовки, строительство которой недавно завершилось. Здесь могут одновременно заниматься 2 300 спортсменов по 23 олимпийским видам спорта. Этот объект работает круг­лый год.

– Стратегический ориентир спортивной отрасли – Концепция развития физической культуры и спорта до 2029 года. Одна из основных целей, определенных в этом документе, – повышение доступности спорта для населения через развитие спортивной инфраструктуры. В республике в ближайшие два года будет построено 113 новых спортобъектов, реконструировано с применением механизма государственно-частного парт­нерства 26 существующих. Необходимо повысить доступность спорта населению через развитие спортивной инфраструктуры, – сказал глава ведомства.

Далее Ермек Маржикпаев побывал в олимпийском центре «Акбулак» – универсальном учебно-спортивном комплексе, который считается отличным местом для проведения спортивных мероприятий любого формата. Также министр посетил Центр спортивной медицины и реабилитации, осмотрел Антидопинговую лабораторию спортсменов и Национальный антидопинговый центр, ознакомился с текущим состоянием Республиканской школы высшего спортивного мас­терства по зимним видам спорта «Алатау».