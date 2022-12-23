Стремление к высоте

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Галина Вологодская

Романтизмом, возвышенностью и одновременно реализмом наполнены произведения восточноказахстанского художника Николая Аштемы.

В Восточно-Казахстанском областном музее искусств к 80-летию художника открылась персональная выставка «Достичь высоты». Картины заняли три зала. Сам Николай Павлович на вопрос, сколько всего у него творческих работ, даже не сразу ответил – растерялся. Их больше тысячи! Только коллекция, собранная музеем искусств, насчитывает почти 90 живописных и графических произведений. В ближайших планах живописца – создание миниатюр о природе Восточного Казахстана, людях, истории страны. Почти половина из задуманной серии в 150 работ уже готова.

– Лет сорок назад я участвовал в выставке миниатюры в канадском Торонто, – отметил художник. – Это ежегодное мероприя­тие, где выставляют картины размером 10 на 7 сантиметров. Через год похожую выставку можно сделать в Усть-Каменогорске. Так что отдыхать некогда.

Отдельное место в творчестве Николая Аштемы занимает история Великой степи. Зачас­тую такие сюжеты навеяны книгами. Серию, посвященную Чингисхану и его завоеваниям, живописец соз­дал под впечатлением от «Кочевников» Ильяса Есенберлина. Абая он начал рисовать, когда прочел роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Как правило, его полотна передают моменты наивысшего эмоционального напряжения – это фирменный аштемовский прием. Например, на картине «Отречение Джамухи» отражен накал противостояния между Чингисханом и его бывшим соратником Джамухой. Плененный военачальник предпочел казнь помилованию от грозного хана. На холсте, посвященном казахской поэме «Қыз Жібек», запечатлен трагический эпизод, когда юный Толеген обращается к диким гусям с просьбой передать родным, как он был подло убит предателем.

Главный лирический герой живописца – природа Восточного Казахстана. Только горе Белухе он посвятил больше 50 произведений, еще на десятках пейзажей воспето заповедное озеро Маркаколь.

– Николай Аштема – и график, и живописец, – пояснила искусствовед Лариса Мартынова. – График видит мир линией, штрихом, жестким контуром. Живописец – цветными образами. Николай Павлович, прекрасно знающий литографию и офорт, в то же время первый на пленэре. Он работает быстро и чрезвычайно точно. Рисует гуашью, пастелью, маслом, акварелью, карандашом. Он реалист, но при этом романтик. В его работах есть контраст, высокая насыщенность цвета.

Работы восточноказахстанского художника хранятся в музеях и частных коллекциях Казахстана,­ России, Италии, Франции, Греции, Турции и других стран.

Любопытно, что Николай Павлович, уроженец Украины, начал учиться изобразительному искусству уже в возрасте за тридцать. По словам мастера, как-то его любительские рисунки увидел профессиональный художник и сказал: «Брось ты просиживать штаны в плановом отделе, у тебя душа творческая!» Год экономист думал над этими словами, а затем поступил в Алма-Атинское художественное училище. И вот уже больше сорока лет его жизнь связана с Усть-Каменогорском и Восточным Казахстаном.

Жизнь живописец воспринимает как огромный дар, он умеет радоваться каждому дню. Всего один штрих: в 70 лет Николай Павлович увлекся… рукопашным боем с ножом. Два года он посещал спортивную секцию, наравне с молодежью крутил «колесо», тренировал ловкость и меткость.

– Оптимистичный, заряженный художник, – заключили в музее. – На выставке «Достичь высоты» представлено все разнообразие его дарования – графика, пейзажи, портреты, автопортреты, исторические композиции, сюжеты, посвященные современному Казахстану.

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