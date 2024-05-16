Строительство 200 домов ведется в СКО после паводка

Статьи
2
Андрей Кратенко

О ходе восстановления жилья и подготовке к весенне-полевым работам аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов доложил Премьер-министру Олжасу Бектенову.

фото акимата СКО

В своем докладе аким области отметил, что единовременную материальную помощь в размере 100 МРП на общую сумму 1 486,8 млн тенге получили 4 027 североказахстанских семей.

Подтопленными в регионе оказались 3 800 домов, из них уже обследовано с целью компенсации 1 300.

В Петропавловске в микрорайоне «Солнечный-2» будет построено 500 домов по трем проектам. Для этого заключен меморандум, подведена инженерная инфраструктура. На средства фонда «Қазақстан халқына» уже идет строительство ста домов.

Еще сто домов начала строить корпорация Kazakhmys. Столичный завод «Домостроительный комбинат GLB», специа­лизирующийся на крупнопанельном строительстве, возведет 300 жилых домов на средства АО «Kaspi».

Для покупки жилья жителям Северного Казахстана предоставлен пул квартир на основе первичного и вторичного рынков недвижимости. Приобретены первые семь квартир в Петропавловске.

– Эта работа продолжается, – отметил Гауез Нурмухамбетов.

В микрорайоне «Подгора» и поселке Кожевенном ремонтируются 26 домов и семь квартир. В ремонтно-восстановительных работах задействовано более 800 рабочих и 400 единиц техники.

Гауез Нурмухамбетов доложил также Премьер-министру о полной готовности к посевной кампании. В нынешнем году в Северо-Казахстанской области планируется засеять 4,5 млн га пашни. Из них 3,4 млн га будут отведены под зерновые, 751 тыс. – под масличные и 379 тыс. га – под кормовые культуры.

Для обеспечения продовольственной безопасности аграрии региона увеличивают площади посевов гречихи до 26 тыс. гектаров, чечевицы – до 133,9 тыс. га. Под картофель будет отведено 26 тыс. га.

Готовность техники к весенним полевым работам составляет 100%. Всего на поля Северо-Казахстанской области в этом году выйдут 12 700 тракторов, 14 тыс. зерновых сеялок и 1 400 посевных комплексов. Фермеры региона обновили автопарк, закупив 525 единиц техники и сельхозорудий на 14 млрд тенге.

На финансирование весенне-полевых работ в Северо-Казахстанской области предусмотрено 62 млрд тенге, в том числе по программе «Кең дала» – 22 млрд тенге, по программе форвардного закупа АО «Продкорпорация» – 14 млрд, по линии АО «КазАгроФинанс» – 26 млрд тенге.

По решению Правительства на поддержку аграриев области дополнительно выделено 84 млрд тенге. Кредитование фермеров осуществляется по программе «Кең дала-2», с процентной ставкой 5% и под гарантию фонда «Даму».

Аким Северо-Казахстанской области доложил также Премьер-министру о работе по увеличению урожайности за счет производства и внесения качественных удобрений. В этом году аграрии запланировали внести в почву 256 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 65,8 тыс. тонн больше, чем в 2023-м. Уже заключены договоры на поставку 246,2 тыс. тонн удобрений, отгружено 204,6 тыс. тонн.

Глава Правительства Олжас Бектенов поручил ускорить работу по восстановлению жилья и инфраструктуры в пострадавших от наводнения населенных пунктах, а также принять меры по своевременному и качественному проведению посевной кампании в регионе.

#паводок #пострадавшие #СКО #жилье #строительство

Популярное

Все
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
Вынесен приговор лесникам
В Казахстане повышается спрос на экотуризм
Где и кем бы ни работал – думай о тех, кто рядом
Если строительство детских площадок – забота местных властей, то за их сохранность должны отвечать сами горожане
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Древние секреты воспитания: ругать, благословляя
Неприятные мелочи мешают учебному процессу
Гамма формы, мелодия цвета
В Талдыкоргане представили сказку с 3D-спецэффектами
Удивление от Вселенной
Рисовая шелуха обрела вторую жизнь
Международная цирковая программа покоряет сердца зрителей разных возрастов
Ученые КазАТИУ разработали новую технологию производства кирпича
«Ауыл аманаты» набирает обороты
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снится война до сих пор
Век прожить – не поле перейти
Первый летчик-казах Жолдасбек Нурымов достоин памятника
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Мужество дедов – пример для внуков и правнуков
Никто не забыт
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
Спасибо за ваш подвиг, ветераны!
Голоса из прошлого
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
Премьер возложил цветы к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект

Читайте также

Ученые КазАТИУ разработали новую технологию производства ки…
Удивление от Вселенной
В Талдыкоргане представили сказку с 3D-спецэффектами
Впервые в Центральной Азии будет запущена магистерская обра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]