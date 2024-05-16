Строительство 200 домов ведется в СКО после паводка

В своем докладе аким области отметил, что единовременную материальную помощь в размере 100 МРП на общую сумму 1 486,8 млн тенге получили 4 027 североказахстанских семей.

Подтопленными в регионе оказались 3 800 домов, из них уже обследовано с целью компенсации 1 300.

В Петропавловске в микрорайоне «Солнечный-2» будет построено 500 домов по трем проектам. Для этого заключен меморандум, подведена инженерная инфраструктура. На средства фонда «Қазақстан халқына» уже идет строительство ста домов.

Еще сто домов начала строить корпорация Kazakhmys. Столичный завод «Домостроительный комбинат GLB», специа­лизирующийся на крупнопанельном строительстве, возведет 300 жилых домов на средства АО «Kaspi».

Для покупки жилья жителям Северного Казахстана предоставлен пул квартир на основе первичного и вторичного рынков недвижимости. Приобретены первые семь квартир в Петропавловске.

– Эта работа продолжается, – отметил Гауез Нурмухамбетов.

В микрорайоне «Подгора» и поселке Кожевенном ремонтируются 26 домов и семь квартир. В ремонтно-восстановительных работах задействовано более 800 рабочих и 400 единиц техники.

Гауез Нурмухамбетов доложил также Премьер-министру о полной готовности к посевной кампании. В нынешнем году в Северо-Казахстанской области планируется засеять 4,5 млн га пашни. Из них 3,4 млн га будут отведены под зерновые, 751 тыс. – под масличные и 379 тыс. га – под кормовые культуры.

Для обеспечения продовольственной безопасности аграрии региона увеличивают площади посевов гречихи до 26 тыс. гектаров, чечевицы – до 133,9 тыс. га. Под картофель будет отведено 26 тыс. га.

Готовность техники к весенним полевым работам составляет 100%. Всего на поля Северо-Казахстанской области в этом году выйдут 12 700 тракторов, 14 тыс. зерновых сеялок и 1 400 посевных комплексов. Фермеры региона обновили автопарк, закупив 525 единиц техники и сельхозорудий на 14 млрд тенге.

На финансирование весенне-полевых работ в Северо-Казахстанской области предусмотрено 62 млрд тенге, в том числе по программе «Кең дала» – 22 млрд тенге, по программе форвардного закупа АО «Продкорпорация» – 14 млрд, по линии АО «КазАгроФинанс» – 26 млрд тенге.

По решению Правительства на поддержку аграриев области дополнительно выделено 84 млрд тенге. Кредитование фермеров осуществляется по программе «Кең дала-2», с процентной ставкой 5% и под гарантию фонда «Даму».

Аким Северо-Казахстанской области доложил также Премьер-министру о работе по увеличению урожайности за счет производства и внесения качественных удобрений. В этом году аграрии запланировали внести в почву 256 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 65,8 тыс. тонн больше, чем в 2023-м. Уже заключены договоры на поставку 246,2 тыс. тонн удобрений, отгружено 204,6 тыс. тонн.

Глава Правительства Олжас Бектенов поручил ускорить работу по восстановлению жилья и инфраструктуры в пострадавших от наводнения населенных пунктах, а также принять меры по своевременному и качественному проведению посевной кампании в регионе.