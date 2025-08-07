Об этом на пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства рассказал заместитель Премьер-министр Канат Бозумбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: UKIMET

По словам заместителя Премьер-министра, на сегодня ведется модернизация более 6 тыс. километров каналов, из них в 2025 году планируется сдать в эксплуатацию 962 км с подвешенной площадью около 200 тыс. га.

«В 2025 году завершена реконструкция Кызылагашского водохранилища в области Жетісу, также до конца года планируется завершить строительство водохранилища «Каракуыс» в Туркестанской области, реконструкцию Кировского водохранилища Западно-Казахстанской области, а также работы на ряде других объектов. Планируется провести многофакторное обследование 105 гидротехнических сооружений», - отметил он.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в шести областях.

В весенний период этого года в водохранилища Казахстана поступило 16,9 млрд м3 воды. Были проведены работы по распределению 15,7 млрд м3 талых вод в озерные системы и лиманы. В озеро Балхаш из Капшагайского водохранилища направлено 3,8 млрд м3 воды.

В 2024-2025 годы в Северный Арал направлено около 5 млрд м3 воды. Объем водоема вырос до 24,4 млрд м3.

В рамках реализации поставленной Главой государства задачи по внедрению водосберегающих технологий до 150 тыс. га в год, созданы условия для стимулирования фермеров на внедрение водосберегающих технологий.