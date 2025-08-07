Строительство и реконструкцию 10 водопроводов в РК завершат до конца года

Правительство
383
Венера Баталова
корреспондент

Об этом на пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства рассказал заместитель Премьер-министр Канат Бозумбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: UKIMET

По словам заместителя Премьер-министра, на сегодня ведется модернизация более 6 тыс. километров каналов, из них в 2025 году планируется сдать в эксплуатацию 962 км с подвешенной площадью около 200 тыс. га.

«В 2025 году завершена реконструкция Кызылагашского водохранилища в области Жетісу, также до конца года планируется завершить строительство водохранилища «Каракуыс» в Туркестанской области, реконструкцию Кировского водохранилища Западно-Казахстанской области, а также работы на ряде других объектов. Планируется провести многофакторное обследование 105 гидротехнических сооружений», - отметил он.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в шести областях.

В весенний период этого года в водохранилища Казахстана поступило 16,9 млрд м3 воды. Были проведены работы по распределению 15,7 млрд м3 талых вод в озерные системы и лиманы. В озеро Балхаш из Капшагайского водохранилища направлено 3,8 млрд м3 воды.

В 2024-2025 годы в Северный Арал направлено около 5 млрд м3 воды. Объем водоема вырос до 24,4 млрд м3.

В рамках реализации поставленной Главой государства задачи по внедрению водосберегающих технологий до 150 тыс. га в год, созданы условия для стимулирования фермеров на внедрение водосберегающих технологий.

«Общая площадь земель с применением водосберегающих технологий к концу 2027 года будет доведена до 912 тыс. га. Увеличена доля возмещения затрат фермеров с 50% до 80% на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих технологий; повышен на 20% тариф за сверхнормативное потребление поливной воды; введен дифференцированный размер субсидий в зависимости от тарифа», — отметил Канат Бозумбаев.

#строительство #реконструкция #водопроводы

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Правительство разъяснило бизнесу нормы нового налогового ко…
В Казахстане зафиксирован рекордный рост ВВП – 6,2%
Премьер: Развитие газовой отрасли невозможно без сбалансиро…
Премьер дал ряд поручений по обеспечению экономического рос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]