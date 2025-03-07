Строительство водовода от канала имени Сатпаева до Астаны обсудили в правительстве

Правительство,Водное хозяйство
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Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел встречу с руководством China Gezhouba Group, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В правительстве состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра и акима г. Астаны Жениса Касымбека с председателем правления China Gezhouba Group (КНР) Лю Хуайлянем, в ходе которой стороны обсудили проект строительства водовода от канала им. К.И. Сатпаева до города Астаны.

Помимо водовода протяженностью порядка 200 км, реализация проекта подразумевает строительство трех водопроводных насосных станций производительностью 342 тыс. м3/сутки и насосно-фильтровальной станции №4 производительностью 210 тыс. м3/сутки. Лю Хуайлян подтвердил, что строительно-монтажные работы начнутся уже в апреле текущего года.

В ходе встречи Роман Скляр обозначил социальную важность инфраструктурного проекта в бесперебойном обеспечении жителей чистой водой, как основы для развития региона, улучшения качества жизни и устойчивого экономического роста.

В завершение встречи стороны договорились продолжать активную работу по реализации проекта и дальнейшему укреплению сотрудничества.

#Правительство #Роман Скляр

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