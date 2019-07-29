Строже наказать проводников-насильников ходатайствует Главная транспортная прокуратура

Внесено апелляционное ходатайство об изменении приговора и применения в отношении осужденных более строгого наказания. Главный транспортный прокурор РК Ернат Сыбанкулов написал об этом на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz.
"Главной транспортной прокуратурой изучен приговор суда в отношении проводников поезда №98 сообщением "Нұрлы жол - Актобе" за совершение изнасилования пассажирки. В результате Костанайской транспортной прокуратурой в суд внесено апелляционное ходатайство об изменении приговора и применения в отношении осужденных более строгого наказания", – написал Сыбанкулов.
Напомним, 26 июля был оглашен приговор в отношении проводников, которые подозревались в изнасиловании девушки в поезде "Тулпар-Тальго". Их приговорили к различным срокам заключения.
Как ранее рассказала руководитель фонда "Общественное движение против насилия "НеМолчиKZ" Дина Смаилова, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде "Тальго", где и произошло изнасилование. Сначала над ней надругался один проводник, позже – второй.