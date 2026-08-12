Поздравление Президента с Международным днем молодежи зачитала Аида Балаева

Общество
Дана Аменова
специальный корреспондент

Касым-Жомарт Токаев отметил, что молодежь – движущая сила общества, источник созидательных идей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и МКИ

В Астане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню молодежи. В столице собрались около 3 тысяч активной молодежи со всех регионов страны: волонтеры, ученые, предприниматели, представители молодежных организаций, специалисты молодежных ресурсных центров, представители государственных органов, общественные деятели, артисты и спортсмены, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

С поздравительным словом к молодежи обратился Президент Республики Казахстан. Обращение Главы государства зачитала заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что молодежь – движущая сила общества, источник созидательных идей. И казахстанские юноши и девушки демонстрируют высокие результаты на международных образовательных и научных конкурсах, спортивных состязаниях, высоко поднимая наш небесно-голубой флаг.

«Политика поддержки молодежи всегда будет оставаться одним из ключевых приоритетов нашего государства. Сегодня во всех регионах республики строятся новые школы, спортивные объекты и центры развития. Реализуются масштабные проекты, оказывается всесторонняя поддержка талантливой молодежи. Ярким подтверждением этому является грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», который будет вручен сегодня. Конкурс, призванный выявить лучших из лучших, объединил прогрессивных, патриотичных, образованных и трудолюбивых молодых граждан. Будущее нашей священной Родины – в ваших руках! Сегодня во всех сферах жизни нашей страны проводятся фундаментальные реформы. Новая Конституция, единодушно поддержанная нашим народом на общенациональном референдуме, придала новый импульс масштабным преобразованиям и открыла путь к дальнейшему развитию и процветанию Казахстана», – говорится в обращении.

Кроме того, в Основном законе развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено в качестве стратегического направления. Кроме того, впервые в главном документе страны прямо закреплена государственная поддержка волонтерской деятельности. Таким образом, мы утверждаем в обществе новую этику, присущую цивилизованной нации, и последовательно внедряем в общественное сознание принципы «Таза Қазақстан» и «Адал азамат».

«Казахстан как государство, пользующееся высоким авторитетом, вступил на путь уверенного развития и сделал шаг в эпоху исторического подъема. Наша страна активно проводит масштабную цифровизацию и внедряет технологии искусственного интеллекта во все сферы. В конечном счете наша цель – построить экономически сильный, Справедливый, Передовой, Безопасный и Чистый Казахстан, где верховенствуют Закон и Порядок. Устремленная к новому, находящаяся в авангарде добрых начинаний энергичная молодежь способна покорить любые вершины. Я твердо в это верю! Желаю всем успехов! Пусть перед вами будут открыты все дороги! Пусть процветает наша священная Родина – Казахстан!», – сказано в поздравлении Президента.

Также в рамках празднования состоялась церемония награждения победителей конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары». Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.

#праздник #поздравление #молодежь #МКИ

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