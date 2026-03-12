В цехе шьют одежду в национальном и современном стиле, а также специальную рабочую форму

В колледже №7 Беткайнар Жамбылской области запущен современный швейный цех, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Как отмечают в министерстве, эта инициатива вывела профессиональную подготовку студентов на новый уровень и стала уникальной площадкой, где объединяются образование и производство.

В пустующем здании колледжа был проведен ремонт, из местного бюджета выделены средства на оснащение малого предприятия современным оборудованием. В результате введен в эксплуатацию полностью оснащенный швейный цех.

Здесь студенты специальности «Швейное производство и моделирование одежды» проходят преддипломную практику и выполняют реальные заказы. Такая среда позволяет им развивать профессиональные компетенции и совершенствовать трудовые навыки. В цехе шьют одежду в национальном и современном стиле, а также специальную рабочую форму.

Малое предприятие при колледже является площадкой, где студентов готовят как профессиональных специалистов в условиях реального производства. Выполняя реальные заказы и занимаясь пошивом национальной и современной одежды, студенты готовятся стать конкурентоспособными специалистами.