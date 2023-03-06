Субсидии на покупку новых автобусов получат перевозчики Костаная

Имеющийся парк автобусов давно устарел, а на приобретение новых у перевозчиков нет средств, поскольку существующий тариф не покрывает реальных расходов автобус­ных парков. И это несмотря на то, что в 2021 году в общественном транспорте ввели дифференцированный тариф: 80 тенге за безналичный расчет и 150 – за наличный, а разницу между расчетным тарифом и тарифом для населения стало выплачивать государство. Так вот, в 2022-м субсидировалось 60% затрат перевозчиков. Но даже этих средств не хватало, чтобы купить новые автобусы.

В текущем году акимат Костаная планирует возложить на себя обязательства гаранта и внести аванс в размере 20% от общей стоимости 54 автобусов отечественного производства.

Субсидии за перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам будут выплачивать в размере 80% от разницы между утвержденным тарифом на регулярные автобусные перевозки. В случае приобретения автобусов без участия МИО и самостоятельного внесения авансового взноса субсидии будут выплачиваться перевозчикам в полном объеме.