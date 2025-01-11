Суд Нью-Йорка приговорил Трампа по делу Сторми Дэниэлс

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Наказанием стало «безусловное освобождение», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Getty images

В пятницу суд Нью-Йорка вынес приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о мошенничестве. В виде наказания ему определено «безусловное освобождение»: это означает, что суд признал Трампа виновным в совершении преступления, но счел неправильным приговаривать его к штрафу, испытательному сроку или тюремному заключению.

«Желаю вам удачи, когда вы начнете второй президентский срок», — сказал судья Хуан Мерчан во время вынесения приговора.

Он добавил, что определенное им наказание Трампу «станет единственным законным приговором, не посягающим на самую высокую должность в стране».

Как и ожидалось, этот приговор стал самым мягким из всех возможных.

Трамп предстал в суде по видеосвязи вместе со своим адвокатом. Он впервые за все время процесса взял слово. На предыдущих слушаниях Трамп отказался свидетельствовать в свою защиту.

Выступая в пятницу, он представил свою точку зрения по каждому пункту обвинения и каждому факту, прозвучавшему в суде.

В целом, по словам Трампа, весь процесс был ужасным опытом для него.

Он убежден, что все это было затеяно с целью не допустить его переизбрания на пост президента.

Через 10 дней состоится его инаугурация и он снова займет Белый дом.

Вскоре после оглашения приговора Трамп также прокомментировал его в своей соцсети Truth Social.

«Радикальные демократы проиграли еще в одной жалкой и контрамериканской охоте на ведьм», — написал он.

В ответ на решение о «безусловном освобождении» Трамп написал:

«Сам по себе этот результат доказывает, что, как и говорили все юридические специалисты, НИКАКОГО ДЕЛА НЕТ, НИКАКОГО ДЕЛА НИКОГДА НЕ БЫЛО, и все это мошенничество нужно ОТВЕРГНУТЬ».

Он также пообещал подать апелляцию на приговор суда.

#суд #США #Дональд Трамп

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