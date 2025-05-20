Суд огласил приговор по делу о мошенничество с использованием Sim-box в Алматы

Суд,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Правонарушителей приговорили к пяти годам заключения 

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

При координации городской прокуратуры была раскрыта и пресечена схема интернет-мошенничества, в результате которой потерпевшая передала злоумышленникам более 19 миллионов тенге, поверив в легенду о «безопасном счете», сообщает Kazpravda.kz 

Следствием было установлено, что преступная группа действовала с применением устройства Sim-box, позволяющего подменять номера и анонимизировать исходящие звонки.

В одной из арендованных квартир изъято более 1500 SIM-карт сотовых операторов, мобильные телефоны, ноутбук, роутер и само устройство, применявшееся для совершения противоправных действий.

По делу задержаны двое подозреваемых. Один из них выполнял роль «дроппера» — получателя денег, другой отвечал за техническое сопровождение мошеннической схемы.

В ходе расследования наложен арест на похищенные средства в сумме 7,8 миллиона тенге.

«Суд признал обоих виновными в совершении тяжкого преступления с использованием современных цифровых технологий. Им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС средней безопасности»,– заключили в надзорном органе.

Также ранее стало изместно, что во время оперативно-профилактического мероприятия Anti-fraud сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности при координации прокуратуры Акмолинской области пресекли противоправную деятельность, связанную с использованием специального телекоммуникационного устройства для подмены телефонных номеров. 

 

#суд #мошенничество #приговор #sim-box

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