SIM-box изъяли киберполицейские у иностранца в Кокшетау

Киберугрозы
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

21-летний злоумышленник арестован

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud» сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности при координации прокуратуры Акмолинской области пресекли противоправную деятельность, связанную с использованием специального телекоммуникационного устройства для подмены телефонных номеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции

По информации ДП, у гражданина одной из соседних стран обнаружено и изъято устройство «SIM-box», предназначенное для регистрации виртуальных абонентских номеров. Подобная техника часто применяется злоумышленниками для подмены телефонных номеров и совершения интернет-мошенничества.

Во время следственных мероприятий киберполицейские обнаружили и изъяли устройство для управления трафиком и виртуальной частной сети, ноутбук, сотовый телефон и роутер. Предварительно установлено, что устройства применялись фигурантом для обмана доверчивых граждан.

По выявленному факту  проводится досудебное расследование по ст. 213 ч.2 УК РК (неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи).

21-летний фигурант задержан и находится под стражей.

 

#иностранец #Киберпол #изъятие #sim-box

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