Драма с элементами мистики «Тәубе» («Покаяние») уверенно стартовала в казахстанском прокате, предлагая зрителю не просто экшн-катастрофу, а глубокое исследование человеческой души, делится впечатлениями после просмотра корреспондент Kazpravda.kz

Фото: кадры из фильма www.kinoafisha.info

В новой ленте режиссера Аскара Джумакаева центральный образ главы шахты Азамата Орманова воплотил один из самых востребованных казахстанских киноактеров Еркебулан Дайыров. Его персонаж кажется эталоном успеха: высокий статус, люксовая недвижимость и образцовая семья. Однако за этим лоском режиссер мастерски вскрывает внутреннюю пустоту человека, привыкшего безжалостно конвертировать совесть в капитал.

Лабиринты памяти

Долгожданный отпуск Азамата обрывается резким звонком о ЧП на объекте. Вынужденный вернуться, он еще не знает, что эта поездка станет его дорогой в один конец – к полному краху привычного мира и началу мистического трибунала. Исполнителю главной роли удается филигранно передать трансформацию героя: от высокомерного хозяина жизни до человека, раздавленного тяжестью собственных поступков.

Точкой невозврата становится трагический взрыв на шахте. Сюжет фильма фокусируется не на физическом спасении человека под завалами, а на моменте истины, когда герой оказывается в безмолвном пространстве вечности, лицом к лицу со своей совестью.

После аварии Азамат впадает в кому, которая оборачивается для него не спасительным беспамятством, а залом мистического трибунала. Сюжет переносит зрителя в метафизическое пространство, где героя ждет суд «Жеті ата». Согласно древнему знанию, человек несет ответственность перед своим родом по мужской линии до седьмого колена, и теперь Азамату предстоит взглянуть в глаза своим предкам.

Очнувшись в сюрреалистичных стенах тюрьмы собственного разума, герой сталкивается с беспристрастным обвинением. Вердикт первого процесса шокирует своей точностью: на счету Азамата более миллиона грехов. Загадочный прокурор методично срывает с него социальные маски.

Единственная зацепка защиты – самопожертвование Азамата, спасшего 33 шахтера из-под завалов. Адвокаты, напоминающие неопытных юристов в схватке с вечностью, пытаются превратить этот акт героизма в индульгенцию. Однако главный вопрос фильма остается открытым до последних кадров: был ли этот поступок зовом сердца или последней попыткой купить прощение у судьбы?

Подвиг или расчет?

Центральным нервом картины становится «суд предков»: Азамат замирает перед безмолвным трибуналом своего рода. Давящая темнота этой сцены рифмуется с теснотой заброшенной шахты, превращая забой в липкое чистилище. Здесь, в недрах земли, на поверхность выходит не уголь, а истинная сущность героя – черные грехи прошлого. Еркебулан Дайыров выдает пугающе точный перформанс. Его Азамат – это не просто «запутавшийся человек», а хладнокровный абьюзер и морально деградирующий человек. Актер мастерски передает пустую оболочку садиста, который привык самоутверждаться через подавление, его персонаж поднимал руку на женщину, кто превратил харасмент в рабочий инструмент и безжалостно эксплуатировал служебное положение и предавал друзей.

Женские образы в исполнении Нургуль Даубаевой и Ареланы Амангельдыевой создают пронзительный контраст. Они играют не просто жертв, а живые шрамы на совести Азамата. Их героини – воплощение чистоты и связи с корнями, которые он пытался выжечь в себе ради власти.

Ерлан Калмурзин, Нурбек Мукушев и Биржан Чоппаев выстраивают вокруг героя среду, лишенную сострадания. Их персонажи — будь то суровые шахтеры или мистические тени предков – смыкают кольцо неизбежности, превращая каждый кадр в осязаемый приговор его низости. А Ержан Тусупов воплощает образ функционера внутри бездушной системы. Его очередной персонаж – винтик механизма, ломающего человеческие судьбы, что делает игру актера пугающе реалистичной.

Каждый спуск Азамата в бездну – метафора его морального гниения. Камера беспощадно фиксирует грязь, дефицит кислорода и изнурительный труд в своей натуралистичности. Контрастом этому кошмару служит лишь сцена возвращения: голос дочери, пробивающийся сквозь пелену комы, становится единственным лучом надежды.

Цена прощения

Фильм глубоко исследует исламское понятие «тәубе» – искреннее обращение к Богу ради очищения души. Авторы проекта показывают, как легко человек поддается соблазнам власти, забывая, что за каждым поступком следует ответственность. В этой фантасмагории реализм переплетается с духовными догмами, напоминая: покаяние – это не просто слова, а тяжелый путь через боль признания собственной ничтожности перед лицом вечности.

Публике представили не просто мистический триллер, а зеркало, обращенное к самому зрителю. Это рассказ о том пограничном состоянии, где заканчиваются земные оправдания и начинается честный диалог с вечностью.Сможет ли один светлый поступок перевесить миллион темных теней? Ответ кроется в недрах совести, куда Азамату предстоит спуститься глубже, чем в любую шахту. Заключенная им когда-то сделка собственной совестью не приводит к спасению, а становится началом изнурительного труда по пересборке души.