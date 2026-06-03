Добрый «Бабай»

Кино
Зере Торежан

В прокат вышла дебютная работа Олжаса Ермекбаева – семейная комедия «Бабай». Картина рассказывает об отношениях отца и дочери с юмором, теплотой и легким мистическим оттенком.

Главную роль в фильме исполнила юная актриса из Семея Жанель Серикбол. Ранее она уже была знакома зрителям как ведущая детского телеканала «Балапан», однако «Бабай» стал для нее первым шагом в большое кино.

По словам создателей, на главную роль они искали не просто ребенка с опытом съемок, а живую и естественную героиню, способную передать сложные эмоции без наигранности, и Жанель точно попала в этот образ.

Фильм рассказывает историю 7-летней Камилы, которая после потери мамы перестала любить праздники. Но в день ее рождения в доме неожиданно появляется странный гость – аниматор Асхат в образе призрака. Девочка называет его Бабаем – и с этого момента начинается история, которая поможет каждому из них снова поверить в чудо. Именно через героиню Жанель зритель проживает важные эмоциональные моменты. Ребенок, который искренне верит в невозможное и по-своему воспринимает происходящее вокруг, становится связующим звеном между взрослыми и их чувствами...

Создатели картины отмечают, что «Бабай» – это история о семье, доверии и важности отношений между родителями и детьми.

Одну из главных ролей в фильме исполнил Азамат Сатыбалды. Актер впервые в своей карьере снимался в кино для детей. Для продюсера Бухара Марата этот проект также стал особенным:

– «Бабай» – это первая история, которую мне захотелось показать своей дочке. Мы и стремились к тому, чтобы создать теплое семейное кино, которое можно смотреть с детьми, вместе смеяться и переживать.

Премьерный показ комедии прошел в лучших казахских традициях: бабушка Жанель осыпала всех шашу, а дедушка дал бата – благословение юной актрисе и всей съемочной
команде. Для создателей фильма этот момент стал особенно трогательным и символичным как напоминание о важности семейных ценностей и поддержки старшего поколения.

В этой картине также снялись известные казахстанские актеры Куандык Жунис и Улбосын Шалкарова. Съемки проходили в Алматинской области.

#кинопрокат #премьера #комедия #«Бабай»

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