Суд признал право собственности на квартиру спустя 27 лет после ее покупки

Житель Кызылорды после приобретения в 1997 году квартиры не заключил договор купли-продажи, и по документам квартира осталась собственностью продавца.
Спустя 27 лет суд признал право собственности вдовы покупателя на эту квартиру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК
После смерти покупателя, его вдова обратилась к продавцу с просьбой регистрировать квартиру по наследству на свое имя.
Продавец по разным причинам откладывал перерегистрацию, в связи с этим вдова обратилась в Кызылординский горсуд с иском о признании права собственности на жилье.
В суде истец указала, что проживает в этой квартире с 1997 года по настоящее время, т.е. более 27 лет несет за нее бремя ответственности: оплачивает все платежи за коммунальные и другие услуги, делала капитальный ремонт.
Продавец признал иск, подтвердив продажу квартиры в 1997 году.
Согласно ч.1 ст.240 ГК, гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственниками имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющие им как собственным недвижимым имуществом в течение 7 лет, приобретает право собственности на это имущество.
В судебном заседании подтверждено, что истец не имеет задолженности по коммунальным платежам, платит налоги и более 27 лет пользуется квартирой добросовестно, открыто и постоянно.
С учетом этого судом признано право собственности вдовы на квартиру.
Решение суда не вступило в законную силу.