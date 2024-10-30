Суд признал право собственности на квартиру спустя 27 лет после ее покупки

Житель Кызылорды после приобретения в 1997 году квартиры не заключил договор купли-продажи, и по документам квартира осталась собственностью продавца.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спустя 27 лет суд признал право собственности вдовы покупателя на эту квартиру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

После смерти покупателя, его вдова обратилась к продавцу с просьбой регистрировать квартиру по наследству на свое имя.

Продавец по разным причинам откладывал перерегистрацию, в связи с этим вдова обратилась в Кызылординский горсуд с иском о признании права собственности на жилье.

В суде истец указала, что проживает в этой квартире с 1997 года по настоящее время, т.е. более 27 лет несет за нее бремя ответственности: оплачивает все платежи за коммунальные и другие услуги, делала капитальный ремонт.

Продавец признал иск, подтвердив продажу квартиры в 1997 году.

Согласно ч.1 ст.240 ГК, гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственниками имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющие им как собственным недвижимым имуществом в течение 7 лет, приобретает право собственности на это имущество.

В судебном заседании подтверждено, что истец не имеет задолженности по коммунальным платежам, платит налоги и более 27 лет пользуется квартирой добросовестно, открыто и постоянно.

С учетом этого судом признано право собственности вдовы на квартиру.

Решение суда не вступило в законную силу.