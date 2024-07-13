Суд в США прекратил дело против актера Алека Болдуина

Кино, Звезды, США
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В октябре 2021 года Болдуин выстрелил в сторону оператора Галины Хатчинс и случайно убил ее. Команда защиты актера обвинила прокуроров в сокрытии доказательств, сообщает CBS News

Фото: kinobunker.net

Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против американского актера Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма «Раст» в 2021 году.

«Суд удовлетворяет ходатайство о закрытии дела без права на пересмотр», - заявила судья.

Адвокаты требовали закрыть дело, указывая, что прокуратура утаила данные об оружии, связанные с инцидентом. Суд со своей стороны решил, что закрытие дела станет единственным «гарантированным средством правовой защиты». Прокуратура не сможет обратиться в эту же инстанцию с тем же обвинением повторно.

Процесс начался ранее на этой неделе более чем через два года после инцидента. Прокуратура настаивала на якобы безответственном поведении Болдуина при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке и допущенной халатности при его проверке на предмет безопасности.

Защита актера эти доводы отвергала, заявляя, что переданный Болдуину револьвер, по оценкам участников съемок, был полностью безопасен. Как сообщалось, двое членов съемочной группы, ответственных за огнестрельное оружие на съемочной площадке, ранее признали вину по делу.

Болдуин настаивал, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, а лишь взводил курок, что могло случайно спровоцировать выстрел, прокуратура оспаривала эти утверждения.

Напомним в октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна «Раст» выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.

Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном причинении смерти, однако потом прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления. В январе стало известно, что актеру вновь предъявили обвинения.

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