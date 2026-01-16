Троих экс-сотрудников авиакомпании признали виновными в хищениях в особо крупном размере и отмывании денег, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авиакомпания Air Astana сообщила о приговоре Алмалинского районного суда города Алматы по делу, связанному с финансовыми нарушениями, допущенными сотрудниками FlyArystan — Дәүіром Еркенұлы, Еркіном Исановым и Ренатом Абулхановым.

Суд признал их виновными в хищении в особо крупном размере и легализации похищенных денег и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 8,5 до 9 лет.

«Приговор подтверждает выводы внутренней проверки Air Astana, в ходе которой были выявлены нарушения и которая послужила основанием для обращения в правоохранительные органы. В рамках судебного разбирательства были всесторонне рассмотрены все обстоятельства дела», – говорится в информации.

Суд пришёл к выводу, что выявленные действия носили противоправный характер, отметили в пресс-службе.