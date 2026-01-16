Суд вынес приговор по делу о крупных хищениях во FlyArystan

Суд
96
Дана Аменова
специальный корреспондент

Троих экс-сотрудников авиакомпании признали виновными в хищениях в особо крупном размере и отмывании денег, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авиакомпания Air Astana сообщила о приговоре Алмалинского районного суда города Алматы по делу, связанному с финансовыми нарушениями, допущенными сотрудниками FlyArystan — Дәүіром Еркенұлы, Еркіном Исановым и Ренатом Абулхановым.

Суд признал их виновными в хищении в особо крупном размере и легализации похищенных денег и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 8,5 до 9 лет.

«Приговор подтверждает выводы внутренней проверки Air Astana, в ходе которой были выявлены нарушения и которая послужила основанием для обращения в правоохранительные органы. В рамках судебного разбирательства были всесторонне рассмотрены все обстоятельства дела», – говорится в информации.

Суд пришёл к выводу, что выявленные действия носили противоправный характер, отметили в пресс-службе.

«Ранее появлявшиеся в публичном пространстве интерпретации Рената Абулханова, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела, подтверждения не получили», - добавили в авиакомпании.

#приговор #хищения #авиакомпания #FlyArystan

Популярное

Все
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Будет медицинский кластер
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Определены топ-5 спортсменов Национальной гвардии
Январская свекла поспеет в апреле
Дипломам открывают границы
Из Алматы до Эвереста на велосипеде
Дорога к победе длиной в 25 лет
Наблюдать и наслаждаться
Жить на родной земле
Лед прочный, а шапки лучше привязывать
Черно-белая память
Джиу-джитсу, Янчик и пингвиненок
Право выбора и проблема привычки
Крепость, ставшая горкой
О потенциале единого Парламента
Битвы дронов
Баурсаком только любоваться!
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Тройной подарок
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Атырау разделят на два района
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Историко-культурное наследие и экономический прагматизм
Разработана модель чемодана-стола для следователей
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Подотраслям предложено дружить
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Суд вынес приговор по делу о смертельной драке школьников
Paramount подала в суд на Warner Bros.
Дело Тотакановых: суд огласил приговор за незаконный сбор п…
Виновнику смертельного ДТП в Бестереке суд вынес приговор

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]