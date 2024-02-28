Судисполнитель похитил алименты в Алматинской области

Общество
155
Гульмира Кунапия
корреспондент

Он делал это на протяжении 6 месяцев, а «должника» наказывал за неисполнение обязательств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz

За этот период спецсчет судебного исполнителя на содержание ребенка пополнился на 816 тысяч тенге, которые на счет матери ребенка он не перечислял.

Несмотря на добросовестность перечисления алиментов, судисполнитель принял полный комплекс ограничительных мер, вплоть до приостановления действия водительского удостоверения должника.

В результате незаконных действий судисполнителя, отец лишился работы и источника дохода, а ребенок – причитающихся ему алиментов.

– По направленным прокуратурой области материалам департаментом полиции в отношении судебного исполнителя возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем».  Также принятыми мерами восстановлено водительское удостоверение должника и он трудоустроен на прежнюю работу, – отметили в прокуратуре. 

#работа #уголовное дело #ЧСИ #алименты #водительские права #спецсчет #меры ограничения

Популярное

Все
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Сборная Казахстана выиграла 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта
Неутешительный сезон
Всемирный день НПО отметили в Казахстане
Виновата стихия?
Дороги и нивы Владимира Балашова
Портрет казахстанского волонтёра
Буррата по-шымкентски
Не хотим назад, в 90-е!
Тепло возвращается
Мама оказалась в тренде
Живая легенда
Казахстан принял участие в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению
11 золотых наград завоевали пловцы после второго дня чемпионата Азии
Актауский блогер показал, как обмелело Каспийское море - видео
Около 300 автомобилей скопилось на трассе в Жамбылской области
«К недрам земли мне дано подойти…»
Зарубежные кадры: Какие профессии востребованы в Казахстане
Борьба за мир продолжается
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
О точечной застройке и лазейках в законе
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Давайте по-доброму
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Знание государственного языка – долг каждого
Сберечь Кольсай для потомков
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Актауский блогер показал, как обмелело Каспийское море - ви…
Реабилитацию детей-жертв насилия будут проводить в Жамбылск…
Будущие пенсионеры передают рабочие места молодым специалис…
Какие мероприятия пройдут в День благодарности в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]