Судисполнитель похитил алименты в Алматинской области

Он делал это на протяжении 6 месяцев, а «должника» наказывал за неисполнение обязательств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру

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За этот период спецсчет судебного исполнителя на содержание ребенка пополнился на 816 тысяч тенге, которые на счет матери ребенка он не перечислял.

Несмотря на добросовестность перечисления алиментов, судисполнитель принял полный комплекс ограничительных мер, вплоть до приостановления действия водительского удостоверения должника.

В результате незаконных действий судисполнителя, отец лишился работы и источника дохода, а ребенок – причитающихся ему алиментов.