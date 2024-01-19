Судью осудили за взятку в Алматинской области

Он получил деньги за то, что признал банкротами две компании, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, 17 января суд вынес приговор в отношении судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области А. Абдрахманова и других граждан.

По данным ведомства, незаконная деятельность судьи была ранее пресечена Антикоррупционной службой совместно с Верховным судом.

«Абдрахманов А. обвинялся в получении взятки от предпринимателя, при пособничестве руководителя отдела взимания управления государственных доходов Карасайского района А. Асилбекова, за признание банкротами двух ТОО. Конаевский городской суд приговорил А. Абдрахманова к лишению свободы сроком на 4 года. А. Асилбекову назначено наказание в виде штрафа в сумме 122,5 млн тенге. Взяткодатель осужден к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев, — уточнили в Антикоре.

Стоит отметить, что осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы.

Также в Антикоре добавили, что приговор суда не вступил в законную силу.