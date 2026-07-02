Сумасшедший камбэк Аргентины

ЧМ-2026
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Первый раунд плей-офф чемпионата мира в Северной Америке завершился грандиозной футбольной драмой. Матчи заключительного игрового дня 1⁄8 финала подарили болельщикам весь спектр эмоций – от невероятного спасения действующих чемпионов мира до изнурительной лотереи в серии пенальти, по итогам которых сформировалась окончательная сетка четвертьфиналов.

сгенерировано ChatGPT по замыслу автора

Главным событием стал фантастический и безумный по накалу матч в Атланте (США) между сборными Аргентины и Египта. Действующие обладатели титула умудрились поставить себя на грань катастрофы, проигрывая по ходу встречи с разницей в два мяча.

Уже на 15-й минуте египтянин Ясер Ибрагим точным ударом головой открыл счет. Ситуация для «альбиселесте» усугубилась, когда Лионель Месси не сумел реализовать одиннадцатимет­ровый удар – его выстрел с «точки» блестяще парировал голкипер Мустафа Шубир. Во втором тайме, на 67-й минуте, Мостафа Зико завершил стремительную контратаку египтян и укрепил преимущество своей команды – 0:2.

Казалось, сенсации не избежать, но именно в этот критический момент включился гений Месси. На 79-й минуте капитан выдал ювелирный ассист на Кристиана Ромеро, который головой сократил отставание. К слову, этот пас стал для Лео девятым на чемпионатах мира, что позволило ему превзойти действующий рекорд его знаменитого соотечественника Диего Марадоны. Спустя всего четыре минуты Месси отличился уже сам, забив свой восьмой гол на текущем мундиале и вернув на табло равновесие (2:2). Точку в этой невероятной четырехминутке спасения аргентинцы поставили уже в компенсированное время. На 90+2-й минуте Энцо Фернандес замкнул подачу Лаутаро Мартинеса и принес Аргентине победу со счетом 3:2. Месси завершал этот герои­ческий поединок со слезами счастья на глазах.

Вторым запуском путевку в следующий раунд оспаривали сборные Швейцарии и Колумбии. Команда Мурата Якина сделала ставку на осторожный,­ праг­матичный футбол с контро­лем мяча. Колумбийцы действовали острее, а в дополнительное время и вовсе упустили несколько стопроцентных моментов, когда Джон Лукуми сотряс перекладину, а Хаминтон Кампас не реализовал выход один на один. В итоге 120 минут упорного противостояния завершились нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти героем стал голкипер швейцарцев Грегор Кобель, который отразил удар Кучо Эрнандеса, обеспечив Швейцарии победу со счетом 4:3 и путевку в четвертьфинал.

Таким образом, определились все пары 1⁄4 финала ЧМ-2026. Болельщиков ждет невероятная стадия: Франция померится силами с Марокко, Испания сойдется в дуэли с Бельгией, Англия проэкзаменует дерзкую Норвегию, а совершившая сумасшедший камбэк Аргентина поспорит за выход в полуфинал со Швейцарией. Градус напряжения в Северной Америке накален до предела.

#Спорт #футбол #ЧМ 2026

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