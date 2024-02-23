Суперданк «по-казахски»

На минувшей неделе на «ВТБ-Арене» в Москве состоялся Матч звезд Единой лиги ВТБ. Отметим, что впервые спортивное супершоу прошло в 2017 году в Сочи, год спустя игру принимал Санкт-Петербург, а с 2019 года мероприятие неизменно проводится в столице России.

На этот раз организаторы отказались от привычного разделения команд по схемам «Запад –Восток», «российские звезды против иностранных» или «опытные против молодых». Нынешний формат игры предусматривал состязание двух сборных звезд, набранных главными тренерами ведущих российских баскетбольных клубов московского ЦСКА и «Зенита» из Санкт-Петербурга – северомакедонцем Эмилом Райковичем (кстати, экс-тренер сборной Казахстана и «Астаны») и испанцем Хавьером Паскуалем.

Впервые участие в мероприятии приняли сразу четыре игрока казахстанской «Астаны» (они американские легионеры): Ройс Хэмм, Карвел Андерсон и Маркелл Джонсон попали в состав команды Эмила Райковича на саму игру, а кроме того, Карвел Андерсон и еще один наш игрок, Джордан Скиппер-Браун, поучаствовали в конкурсе трехочковых и данк-контесте соответственно.

Начнем с конкурсов. Так, Карвел Андерсон в состязании на дальние броски начал с 25 очков и вышел в финал, однако в решающем раунде уступил другому американцу – Бо Бичу из красноярского «Енисея» (14 против 20).

Зато наш Джордан Скиппер-Браун одержал красивейшую победу в данк-контесте (конкурс по броскам сверху), исполнив свой бросок... в казахском национальном шапане и головном уборе тымақ. За свой яркий перформанс он удостоился 99 баллов по итогам двух попыток, не оставив шансов своему визави – игроку сборной Беларуси Евгению Белянкову. Стоит отметить, что это первая победа представителя «Астаны» за всю историю Матчей звезд.

Сама игра звезд баскетбола между командами Эмила Райковича и Хавьера Паскуаля завершилась победой вторых со счетом 120:134 (28:31, 31:35, 32:24, 29:44). Самым эффективным игроком «Астаны» в матче стал Ройс Хэмм, который провел на площадке 12 минут 6 секунд, за это время набрав 8 очков, совершив 5 подборов и 3 перехвата.

Кстати, поддержать представителей казахстанского клуба в Москве приехали известные соотечественники: актер Аскар Ильясов, а также модель и художница Айя Шалкар.

Вместе с тем уже на этой неделе пришло известие о том, что российский специалист Олег Киселев покинул пост главного тренера «Астаны», который он возглавлял с июня 2022 года. На данный момент столичная дружина занимает шестое место в группе «Б» Единой лиги ВТБ, имея в своем активе 37 очков.

– Хочу выразить благодарность Олегу за его работу и вклад в наш клуб! Он вернул Кубок Казахстана в Астану, завоевал «бронзу» Западно-Азиатской Суперлиги и выиграл в текущем сезоне больше матчей в Единой лиге ВТБ, чем за два предыдущих сезона в сумме. Решение было для нас крайне трудным, но с учетом реальности и стремления выйти в плей-офф мы вынуждены произвес­ти перемены в надежде на то, что они помогут встряхнуть команду и поднять ее на новый уровень. Благодарю Олега за его труд и желаю ему успехов в будущей работе! – сказал в связи с этим генеральный директор «Астаны» Самсон Аракелян.

«Астана» уже объявила о подписании контракта с греческим специалистом Фотиосом Такианосом. Он родился 14 апреля 1969 года в Салониках. Будучи игроком, выступал за различные клубы Греции, в 1994 году стал обладателем Кубка Корача вместе с ПАОКом. Тренерскую карьеру начал в 2004 году как ассистент, на должности главного тренера дебютировал в 2007-м, возглавив греческую «Панораму». Впоследствии возглавлял различные клубы в Греции, Катаре, на Кипре и в Косово. В сезоне 2021⁄2022, работая с командой «Лариса», дошел до полуфинальной серии чемпионата Греции и был признан тренером года в лиге, одержав две победы над участником Евролиги – «Панатинаикосом» в плей-офф. Последним клубом специалиста был ПАОК, который он тренировал с февраля 2023 года.