Свалки под окнами

Одним увеличением числа контейнеров проблему не решить и уповать на сознательность населения тоже не приходится. Вопрос требует совместных усилий со стороны местных властей, общественности и бизнеса.

В акимате Тараза начали реализацию специального пилотного проекта, в рамках которого заключен договор с ТОО «Құрылыс-2015», выступившим подрядчиком. Было решено оградить мусорные площадки в жилых массивах, и работы уже начались.

Планируется модернизировать 20 мусорных площадок по улицам Толе-би и Улбике Акына, в микрорайонах «Каратау», «Алатау» и «Аса». Кое-где их уже обновили.

В настоящее время в областном центре установлено 1 540 мусорных контейнеров. Если пилотный проект покажет эффективность, то в новом году будут модернизированы еще 200 мусорных площадок. Намечено дополнительно закупить более 1 000 контейнеров за счет местного бюджета.