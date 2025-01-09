Свалки под окнами

Свежий выпуск
81
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Стихийные свалки твердых бытовых отходов на территории жилых домов в Таразе уже давно стали большой проблемой для тех, кто живет неподалеку от точек сбора мусора.

фото автора

Одним увеличением числа контейнеров проблему не решить и уповать на сознательность населения тоже не приходится. Вопрос требует совместных усилий со стороны местных властей, общественности и бизнеса.

В акимате Тараза начали реализацию специального пилотного проекта, в рамках которого заключен договор с ТОО «Құрылыс-2015», выступившим подрядчиком. Было решено оградить мусорные площадки в жилых массивах, и работы уже начались.

Планируется модернизировать 20 мусорных площадок по улицам Толе-би и Улбике Акына, в микрорайонах «Каратау», «Алатау» и «Аса». Кое-где их уже обновили.

В настоящее время в областном центре установлено 1 540 мусорных контейнеров. Если пилотный проект покажет эффективность, то в новом году будут модернизированы еще 200 мусорных площадок. Намечено дополнительно закупить более 1 000 контейнеров за счет местного бюджета.

#Тараз #ЖКХ #ТБО #свалки

Популярное

Все
Сбалансированный подход
Дорогу молодым!
Всеобъемлющее выступление
Миллион за VIP-номер
Библиотека как центр притяжения
Началась рекультивация полигона
В Шымкенте проходят «Рождественские встречи-2025»
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Наука должна служить во благо общества
Свалки под окнами
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
63 села отказались от алкоголя
Самый умный нашелся!
Последовательность и верность традициям
Есть девять комфортных школ!
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
Президент направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?

Читайте также

63 села отказались от алкоголя
Началась рекультивация полигона
Миллион за VIP-номер
Звенит январская вьюга

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]