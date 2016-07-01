Свидетельство высокого авторитета

Статьи
573
Ануар КАЛМЫКОВ
Основным событием визита стало избрание Казахстана в непостоянные члены Совбеза ООН на 2017–2018 годы. Кандидатуру нашей страны поддержали 138 государств-членов из 193, принявших участие в голосовании при 129 необходимых голосах (нашему оппоненту Таиланду отдали голоса 55 государств).
Как подчеркнул Е. Идрисов, решающую роль в одобрении казахстанской заявки сыграло ее активное продвижение Президентом Нурсултаном Назарбаевым, а также программные инициативы, выдвинутые им на 70-й сессии Генассамблеи ООН.

– Это исторический день для Казахстана. Наша страна стала первым государством Центральной Азии, избранным в состав наи­более важного политического органа ООН, на который Уставом Организации возложены полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности. Данный результат – яркое свидетельство высокого авторитета Казах­стана и лично Главы нашего государства, Президента ­Нурсултана ­Назарбаева на международной арене, его значительного вклада в решение наиболее актуальных глобальных и региональных проблем, продвижение вопросов ядерного разоружения и нераспространения, диалога цивилизаций, – заявил министр, подчерк­нув, что подобный выдающийся успех Казахстана глубоко символичен в Год 25-летия нашей Независимости и накануне Дня казахстанской дипломатии.

Министр иностранных дел выразил искреннюю признательность казахстанской стороны всем делегациям, поддержавшим нашу заявку.
Казахстаном заявлены четыре приоритетных направления своей будущей работы в СБ ООН: это ядерная, энергетическая, водная и продовольственная безопасность. Наша страна намерена самым тес­ным образом взаимодействовать со всеми без исключения партнерами по членству в Совбезе и в целом в ООН. Кроме того, на данном посту Астана будет представлять интересы всей Центральной Азии и намерена поднимать важные для региона проблемы.

Накануне голосования Е. Идрисов выступил перед постоянными представителями двух крупных объединений в ООН – Движения неприсоединения и Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна, в которые входят 120 и 33 страны соответственно. Кроме того, министр провел встречи и переговоры со своими коллегами из Италии, Швеции, Нидерландов, Эфиопии, Таиланда, постоянными представителями при ООН Великобритании, Франции, Китая, США, Японии, Финляндии, Индии, Пакистана, Ирана, Турции и других стран.
В последний день визита министр провел рабочую встречу с помощником государственного секретаря США Нишей Бисвал, с которой обменялся мнениями по продвижению казахстанско-американского стратегического диалога и широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.
Как отмечается в сообщении МИД РК, очередной визит Е. Идрисова в Нью-Йорк позволил не только закрепить успех заявки нашего государства на место в Совбезе ООН, но и обеспечить дальнейшее продвижение глобальных внешнеполитических инициатив Главы государства.

Популярное

Все
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ярмарка детских товаров открылась в Астане
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Всемирный день гуманитарной помощи отмечают 19 августа
О неблагоприятных метеоусловиях предупредили казахстанцев
Смаилов посетил семью пропавшего горняка
Касым-Жомарт Токаев посетит Вьетнам с официальным визитом
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Смаилов провел совещание по ситуации на шахте «Казахстанская»
Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области
Несколько участков дорог временно закроют в Астане
Новый вариант коронавируса впервые обнаружили в Британии
Всемирная метеорологическая организация считает экстремальную жару новой нормой
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
Спикер Мажилиса передал поздравления президента по случаю юбилея Машхура Жусупа Копеева
Контрабандный бензин на сумму 5 миллионов тенге выявили в Астане
Два человека погибло и пятеро пострадало в страшном ДТП в Кызылординской области
Вопросы развития тепличного хозяйства обсудили в Правительстве
Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи
В Туркестанской области задержали женщину за убийство мужа
Жамбылские полицейские нашли плантацию дикорастущей конопли
Пропавшую девушку нашли полицейские в Туркестанской области
Крупный пожар на складах в Алматы потушен
Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Канаде
Жуткие пожары на Гавайях: число погибших возросло до 89
В Мангыстауской области снова ограничили подачу электроэнергии
Как в области Жетысу борются с паводком
В Алматинской области спасли семью грибников
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России

Читайте также

Дорога в облака
Крылья нашей армии
Ушедшие в небытие
Я шел к отцу через его книги...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]