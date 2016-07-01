Свидетельство высокого авторитета Статьи 573 Ануар КАЛМЫКОВ

Основным событием визита стало избрание Казахстана в непостоянные члены Совбеза ООН на 2017–2018 годы. Кандидатуру нашей страны поддержали 138 государств-членов из 193, принявших участие в голосовании при 129 необходимых голосах (нашему оппоненту Таиланду отдали голоса 55 государств).

Как подчеркнул Е. Идрисов, решающую роль в одобрении казахстанской заявки сыграло ее активное продвижение Президентом Нурсултаном Назарбаевым, а также программные инициативы, выдвинутые им на 70-й сессии Генассамблеи ООН.



– Это исторический день для Казахстана. Наша страна стала первым государством Центральной Азии, избранным в состав наи­более важного политического органа ООН, на который Уставом Организации возложены полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности. Данный результат – яркое свидетельство высокого авторитета Казах­стана и лично Главы нашего государства, Президента ­Нурсултана ­Назарбаева на международной арене, его значительного вклада в решение наиболее актуальных глобальных и региональных проблем, продвижение вопросов ядерного разоружения и нераспространения, диалога цивилизаций, – заявил министр, подчерк­нув, что подобный выдающийся успех Казахстана глубоко символичен в Год 25-летия нашей Независимости и накануне Дня казахстанской дипломатии.



Министр иностранных дел выразил искреннюю признательность казахстанской стороны всем делегациям, поддержавшим нашу заявку.

Казахстаном заявлены четыре приоритетных направления своей будущей работы в СБ ООН: это ядерная, энергетическая, водная и продовольственная безопасность. Наша страна намерена самым тес­ным образом взаимодействовать со всеми без исключения партнерами по членству в Совбезе и в целом в ООН. Кроме того, на данном посту Астана будет представлять интересы всей Центральной Азии и намерена поднимать важные для региона проблемы.



Накануне голосования Е. Идрисов выступил перед постоянными представителями двух крупных объединений в ООН – Движения неприсоединения и Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна, в которые входят 120 и 33 страны соответственно. Кроме того, министр провел встречи и переговоры со своими коллегами из Италии, Швеции, Нидерландов, Эфиопии, Таиланда, постоянными представителями при ООН Великобритании, Франции, Китая, США, Японии, Финляндии, Индии, Пакистана, Ирана, Турции и других стран.

В последний день визита министр провел рабочую встречу с помощником государственного секретаря США Нишей Бисвал, с которой обменялся мнениями по продвижению казахстанско-американского стратегического диалога и широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Как отмечается в сообщении МИД РК, очередной визит Е. Идрисова в Нью-Йорк позволил не только закрепить успех заявки нашего государства на место в Совбезе ООН, но и обеспечить дальнейшее продвижение глобальных внешнеполитических инициатив Главы государства.

