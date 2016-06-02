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Свидетельствуют документы
Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как известно, в 1930–1950 годах наша страна стала местом депортации граждан со всего Советского Союза. Среди спецпереселенцев было немало поляков, высланных постановлением СНК СССР в 1936-м из Украины, этнических немцев, которые были депортированы в 1941-м из Поволжья. В сороковых казахская земля приняла тысячи семей, выселенных по национальному признаку, в их числе турки, курды, корейцы, хемшилы и другие. Многие из них выжили благодаря помощи и состраданию местных жителей, протянувших им руку помощи.

Как рассказали в пресс-службе КПСиСУ, на основе накопленных исторических документов по запросам юридических и физических лиц, государственных структур и общественных организаций комитетом и его территориальными органами выдаются архивные справки. Аналогичные запросы поступают в ведомство из дальнего и ближнего зарубежья через МИД РК.

Архивная справка – порой единственный официальный документ для решения вопроса о реабилитации с назначением специальных льгот, пенсии, компенсаций и других социальных выплат в установленном законом порядке. Ежегодно в комитет поступают тысячи обращений. И сотрудники КПСиСУ с особым трепетом относятся к каждому из них, искренне радуются, когда находят нужные сведения.

В ответ приходят письма благодарности. Вот строки из последних: «В первую очередь, хотел бы выразить огромную благодарность сотрудникам вашего ведомства в оказании мне помощи в поиске родственников (бабушки Ланге Анны Васильевны)», – пишет москвич Евгений Ланге. – Мне очень приятно, что люди из другого государства откликнулись на просьбу и выслали ценный для меня документ, из которого я дополнительно узнал еще и о других родственниках».

Искренне благодарит сотрудников Комитета за оперативный ответ и высланные архивные справки в отношении своего деда Генриха Фридриховича Каутера и гражданин Германии Герман Макаров.

«Хотелось бы, чтобы вы знали: ваш своевременный ответ на мой запрос о розыске родственников имел положительное продолжение! Те архивные справки, что мне предоставили, помогли восстановить справедливость и реабилитировать моих маму и деда! Маму признали жертвой политических репрессий и назначили прибавку к пенсии! Спасибо всем сотрудникам вашего ведомства за проделанную работу, за чуткость к людям и профессионализм», – это письмо жителя Караганды О. Горшенина.

Архивные документы, хранящиеся в комитете, активно используются учеными, историками, биографами. В частности, исторические материалы легли в основу экспозиции «Тарихқа тағылым, рухқа тағзым», организованной 30 мая 2016 года Национальным архивом Министерства культуры и спорта РК.

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