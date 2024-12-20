Свидетеля осудили за ложные показания в ВКО

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Свидетель осужден за ложные показания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру ВКО

В ходе судебного процесса по делу о коррупции в отношении руководства Инспекции транспортного контроля по ВКО транспортные прокуроры установили факт дачи ложных показаний одним из свидетелей.

«Проведенное специальными прокурорами расследование подтвердило попытку противодействия правосудию. Суд учел признание вины и раскаяние подсудимого, назначив наказание в виде 5 лет лишения свободы условно», – рассказали в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что ложные показания подрывают доверие к судебной системе и влекут уголовную ответственность.

