Свой дом и счастье в нем

Собственное жилье некоторые горожане ждали по 20 лет, заветные ключи торжественно вручал новоселам градоначальник Бауржан Гайса.

Пятиэтажный дом построен в новом, активно застраивающемся микрорайоне «Сарыарка». Жилье в 60-квартирной арендной многоэтажке предназначено в основном для граж­дан из социально уязвимых слоев населения: многодетных и неполных семей, людей с инвалидностью и других категорий. Для многих это событие настолько долгожданное, что они просто не могли сдержать слез от нахлынувших эмоций.

Так, мама двоих детей Наталья Карманова простояла в очереди на жилье целых 17 лет, поэтому говорит, что, хоть ключи от двухкомнатной квартиры получила, пока не осознала произошедшего.

– Всегда мечтала о собственных квадратных метрах, но приобрести их возможности не было. Когда-то, не особенно надеясь, подала документы на жилье по категории «неполная семья», встала в очередь… Дети бесконечно рады этому событию, им не терпится поскорее оказаться в нашем новом доме, – взволнованно поделилась женщина.

Не может скрыть слез радос­ти и одновременно сожаления Мариям Габбасова. Сожалеет она лишь о том, что не дожил до этого счастливого дня ее суп­руг, инвалид первой группы. Более 25 лет назад они из-за заболевания главы семьи пере­ехали в город и с той поры жили, арендуя жилье. Приходилось сложно, нужно было платить за съемную квартиру, растить двоих детей, покупать лекарства. Но они терпеливо ожидали своей очереди, веря, что обязательно получат квартиру.

– Конечно, эмоции переполняют. Когда мне позвонили и сообщили радостную весть, я, признаться, поначалу не поверила. А теперь держу в руках ключи от собственной квартиры и не могу найти слов, чтобы рассказать о своих чувствах. Мы с моими детьми очень благодарны нашему государству за такую возможность. Сегодня самый счастливый день для нашей семьи, – сказала Мариям Молдашевна.

Добавим, что акиматом города Кокшетау в настоящее время ведется строительство 13 жилых домов. До конца нынешнего года планируется сдать еще пять многоэтажек – два аренд­ных и три кредитных дома.