Свыше 10 трлн тенге необходимо на модернизацию электроэнергетического сектора

Об этом в своем докладе на заседании правительства рассказал заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Канат Бозумбаев отметил, что в рамках исполнения поручения президента РК проведен анализ износа оборудования на предприятиях тепло, электро и водоснабжения. Согласно приведенным данным, на 22 предприятиях теплоснабжения он составил от 65% до 90%, на 18 объектах электроснабжения – от 70% до 97%, на 13 предприятиях водоснабжения – от 70% до 100%, на 24 предприятиях водоотведения – от 70% до 100%. В тоже время, в 55 энергопроизводящих организациях средний износ оборудования составляет 56%.

По предварительным оценкам, на реализацию Национального проекта необходимо свыше 10 трлн тенге инвестиций. Деньги планируется привлечь из 4 источников. Это отечественные и международные финансовые институты, банки второго уровня, средства бюджета и Национального фонда, а также собственников энергетических объектов.

В целях инвестиционной привлекательности Национального проекта на уровне правительства планируется принять документы, гарантирующие финансовым институтам и бизнесу необходимые уровни тарифов, возврат капитала и займы.