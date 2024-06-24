Свыше 1,3 млрд тенге направят на восстановление ЛЭП в Костанайской области после паводков

Премьер-Министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении свыше 1,3 млрд тенге из чрезвычайного резерва правительства на восстановление линий электропередачи в Костанайской области, поврежденных в результате масштабных паводков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Ремонтные работы будут проведены в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах, что позволит обеспечить стабильное электроснабжение местных жителей.

Из-за стремительного повышения уровня воды в реках и водоемах 27 марта текущего года были подтоплены южные районы Костанайской области. В результате произошел подмыв грунта под опорами воздушных линий электропередачи и трансформаторными подстанциями. Это привело к их повреждению и ограничению электроснабжения жителей 37 населенных пунктов.

По итогам технического обследования выявлено 989 поврежденных опор. На сегодняшний день электроснабжение во всех крупных населенных пунктах восстановлено по временной схеме. Ремонтные бригады продолжают работу, чтобы максимально быстро устранить последствия паводков.

Напомним, в ходе совместного заседания палат парламента 21 июня премьер-министр РК Олжас Бектенов прокомментировал ход проводимых работ по стране. В общей сложности было затоплено 12 тыс. жилых домов (ИЖС) и 26 тыс. дачных участков. Обследование закончено по 17 982 пострадавшим домам, по 15 685 – завершена оценка. Около половины из них требуют ремонта и восстановления. Компенсацию на эти цели уже получили 5823 семьи на 38,6 млрд тенге.

Аварийными признаны свыше 8 тыс. домов. По ним существует 2 варианта возмещения ущерба в зависимости от пожеланий граждан: покупка квартир или домов на вторичном рынке; строительство домов.

3155 семей уже получили новое жилье. В регионах идет активное строительство 2049 домов. В целом на восстановление и строительство жилья направлен 251 млрд тенге. Кроме того, пострадала инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. В частности, разрушено более 2,3 тыс. опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. Свыше 40% уже восстановлено, работа в летние месяцы будет активно продолжаться.