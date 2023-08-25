Свыше 150 млрд тенге составил размер благотворительных взносов в фонд "Казахстан халкына"

В пресс-службе правительства РК рассказали об очередном блоке выполненной работы в ходе реализации послания главы государства народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz .

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Как отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем послании, одной из инициатив, соответствующей духу Нового Казахстана, станет ежегодное перечисление не менее 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Казына» в общественный фонд «Қазақстан халқына».

Соответствующие изменения внесены в Закон «О Фонде национального благосостояния».

Так, по итогам 2022 года было принято решение направить в фонд 66,6 млрд тенге.

По данным фонда, на сегодня реализуются более 35 благотворительных программ в шести направлениях, включая медицину, образование, спорт, социальную поддержку.

На сегодня 324 казахстанца с тяжелыми жизненно угрожающими и орфанными заболеваниями обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами на общую сумму более 24,9 млрд тенге, 20 пациентов получили зарубежное лечение на общую сумму 585,1 млн тенге, также открыто 4 Центра раннего вмешательства в четырех регионах.

В части образования выделено 850 грантов студентам из социально-уязвимых слоев населения на текущий учебный год, создано 17 сельских опорных школ в 17 регионах с полным обновлением материально-технической базы. Продолжается работа еще по 63 школам в 17 областях.

Также открыты 24 спортивных зала в сельской местности, запланировано открытие еще 76 залов с охватом более 15 тыс. детей. В регионах планируется установить быстровозводимые модульные спортивные залы.

Кроме того, 96 детей и молодых людей обеспечены инновационными протезами на сумму 931,9 млн тенге, изготовлены спортивно-беговые протезы для 10 параспортсменов. Запущена первая в Казахстане Школа бега для параатлетов, открыто 4 центра для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.

Отмечается, что размер только благотворительных взносов составил 156 млрд тенге, без учета средств, перечисляемых из Фонда национального благосостояния.