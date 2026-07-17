Активу Атырауской области представили нового акима региона

По результатам открытого голосования 83 из 101 депутата отдали свои голоса за Болата Акчулакова

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Роман Скляр приняли участие в собрании депутатов маслихатов Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Роман Скляр зачитал депутатам письмо Президента о выдвижении на должность акима Атырауской области двух кандидатов – председателя ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» Болата Акчулакова и заместителя акима Атырауской области Дарына Шамуратова.

По результатам открытого голосования 83 из 101 депутата отдали свои голоса за Болата Акчулакова. За кандидатуру Дарына Шамуратова проголосовали 18 депутатов. Соответствующим Указом Президента РК акимом Атырауской области назначен Болат Акчулаков.

На встрече с активом области Премьер-министр поблагодарил Серика Шапкенова за внесенный вклад в развитие региона по итогам четырех лет руководства областью. При поддержке Главы государства проведена работа по развитию экономики региона, децентрализации бюджета и благоустройству населенных пунктов. За 4 года в регионе введено в эксплуатацию более ста социальных объектов, отремонтировано около 1 тыс. км дорог. Вместе с тем в соответствии с поручением Главы государства в настоящее время в регионе ведется строительство десятков новых социальных объектов.

Олжас Бектенов представил активу области нового акима – Болата Акчулакова.

Премьер-министр подчеркнул, что перед руководством региона Президентом поставлен ряд важных задач. С учетом вступления в силу новой Конституции особое внимание необходимо уделить реализации принципов «Закон и Порядок», «Таза Қазақстан».

Олжас Бектенов отметил необходимость обеспечения качественного исполнения поручений Главы государства, данных в ходе рабочей поездки в регион, в том числе по улучшению экологической ситуации, модернизации инженерной и социальной инфраструктуры и развитию городской среды.

Среди ключевых приоритетов – диверсификация экономики региона за счет развития обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий. Руководству области поручено стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции, способствовать повышению производительности труда. Кроме того, необходимо эффективно использовать потенциал специальной экономической зоны и парка инновационных технологий.

Согласно новому генеральному плану области, дано поручение принять меры противодействия незаконной и точечной застройке, уделить внимание благоустройству территорий, озеленению, расширению общественных пространств.

Также поставлена задача по развитию дорожно-транспортной системы Атырауской области.

Отдельное внимание необходимо уделить переводу ТЭЦ на газ, снижению промышленных и транспортных выбросов, своевременному обновлению изношенных инженерных сетей.

Обращаясь к активу области, Премьер-министр отметил, что принятие Новой Конституции знаменует собой новый этап развития страны. Ключевой задачей в соответствии с поручением Президента является строительство Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Главным показателем эффективности проводимой работы служат конкретные результаты, ощутимые для населения.