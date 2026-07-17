По поручению Главы государства Олжас Бектенов и Роман Скляр представили нового акима области Ұлытау

Фото: пресс-служба правительства

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Роман Скляр приняли участие в собрании депутатов маслихатов области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Депутатам зачитано письмо Главы государства о выдвижении на должность акима области Ұлытау двух кандидатов – заместителя акима города Астаны Есета Байкена и заместителя акима области Ұлытау Нуртаса Карипбаева. В открытом голосовании приняли участие 64 депутата.

За кандидатуру Есета Байкена отдано 87% голосов. Соответствующим Указом Президента РК акимом области Ұлытау назначен Есет Байкен. Руководитель Правительства представил нового акима Есета Байкена.

В ходе выступления Олжас Бектенов подчеркнул, что вступление в силу Новой Конституции ознаменовало для Казахстана важный исторический этап развития. Главой государства на недавнем заседании палат Парламента была поставлена задача по переводу экономики на новую модель, что требует внедрения современных и эффективных подходов и принципов работы на всех уровнях.

Премьер-министр озвучил ряд поручений, поставленных Президентом перед руководством региона. Для развития обрабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса поставлена задача по реализации крупных инвестиционных проектов. Отмечена важность формирования агропромышленного кластера. Руководству области поручено продолжить работу по модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры. Также необходимо ускорить строительство автомобильных дорог, в частности магистрали Караганда – Жезказган. Внимание уделено развитию социальной инфраструктуры через улучшение доступности и качества объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Также дано поручение по развитию региона как одного из значимых туристических центров страны с учетом богатого историко-культурного наследия Ұлытау.

В обращении к активу области Премьер-министр подчеркнул, что реализация курса Главы государства по построению Справедливого и Прогрессивного Казахстана должна находить отражение в ощутимых изменениях для населения. Успешное выполнение поставленных задач придаст новый импульс социально-экономическому развитию области и будет способствовать повышению качества жизни граждан.