По поручению Главы государства Олжас Бектенов и Роман Скляр представили нового акима области Ұлытау

Правительство

Депутатам зачитано письмо Главы государства о выдвижении на должность акима области Ұлытау двух кандидатов

Фото: пресс-служба правительства

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Роман Скляр приняли участие в собрании депутатов маслихатов области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Депутатам зачитано письмо Главы государства о выдвижении на должность акима области Ұлытау двух кандидатов – заместителя акима города Астаны Есета Байкена и заместителя акима области Ұлытау Нуртаса Карипбаева. В открытом голосовании приняли участие 64 депутата.

За кандидатуру Есета Байкена отдано 87% голосов. Соответствующим Указом Президента РК акимом области Ұлытау назначен Есет Байкен. Руководитель Правительства представил нового акима Есета Байкена.

В ходе выступления Олжас Бектенов подчеркнул, что вступление в силу Новой Конституции ознаменовало для Казахстана важный исторический этап развития. Главой государства на недавнем заседании палат Парламента была поставлена задача по переводу экономики на новую модель, что требует внедрения современных и эффективных подходов и принципов работы на всех уровнях.

Премьер-министр озвучил ряд поручений, поставленных Президентом перед руководством региона. Для развития обрабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса поставлена задача по реализации крупных инвестиционных проектов. Отмечена важность формирования агропромышленного кластера. Руководству области поручено продолжить работу по модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры. Также необходимо ускорить строительство автомобильных дорог, в частности магистрали Караганда – Жезказган. Внимание уделено развитию социальной инфраструктуры через улучшение доступности и качества объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Также дано поручение по развитию региона как одного из значимых туристических центров страны с учетом богатого историко-культурного наследия Ұлытау.

В обращении к активу области Премьер-министр подчеркнул, что реализация курса Главы государства по построению Справедливого и Прогрессивного Казахстана должна находить отражение в ощутимых изменениях для населения. Успешное выполнение поставленных задач придаст новый импульс социально-экономическому развитию области и будет способствовать повышению качества жизни граждан.

#аким #Бектенов #Улытау

Популярное

Все
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Защита детей в социальных сетях: почему это уже вопрос этики ИИ
В финале встретятся Испания и Аргентина
Наследие Мангистау на земле Сыра
Алматинцев ждет «Омония» из Кипра
Приаралье: память о больших переменах
Откуда берут начало гостеприимство и отзывчивость
Как полгектара земли превратились в прибыльный бизнес
Язык, который помогает спасать жизни
Птицы не знают границ. Наука тоже…
Лекарство от скуки
Мост, соединяющий людей, культуры и судьбы
Кумыс лился рекой
Метод аль-Фараби в мировой науке и политике
От шолпы до афрокос
Включайся, интересуйся, запоминай, говори
На Алаколе безопасно и комфортно
Эффективное в народе, не доказанное в медицине
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Символы времени и традиций
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Томирис: далекая и близкая
Марафон казахского кино
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
В гармонии с миром
Токаев произвел ряд назначений
Казахстанцы позитивно оценивают качество своей жизни – результаты соцопроса
Работать на опережение
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы

Читайте также

Активу Атырауской области представили нового акима региона
Поддержка села и инвестиции в человека: как строят проактив…
Премьер-министр направил двух министров в область Абай
Рост экономики Казахстана по итогам первого полугодия рассм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]