Свыше 150 секс-притонов ликвидировала в 2017 году полиция Алматы
В Алматы в 2017 году полиция ликвидировала свыше 150 секс-притонов, сообщает Кazpravda.kz.
"Свыше 150 секс-притонов ликвидировала в минувшем году полиция Алматы. Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью Алматы в истекшем году раскрыт 1 факт торговли людьми, регламентируемого ст. 128 УК РК, а также 8 фактов похищения человека, предусмотренного ст. 125 УК РК", – говорится в сообщении пресс-службы департамента внутренних дел города.
Вместе с тем в результате комплекса оперативных и специальных мероприятий выявлено 37 фактов сводничества, 19 преступных эпизодов вовлечения в занятие проституцией, причем в двух случаях жертвой преступников были несовершеннолетние девушки.
"Во взаимодействии с местной полицейской службой за предоставление помещений заведомо для занятий проституцией или сводничества к административной ответственности по ст. 450 КРКоАП привлечено 169 человек, а за приставание в общественных местах – 238 лиц, оказывающих интимные услуги", – рассказал начальник УБОП ДВД Алматы, подполковник полиции Берик Абильбеков.
Напомним, в ноябре прошлого года в ходе проведения отработки "Стоп Трафик" полицейские Алматы без вести пропавшую несовершеннолетнюю нашли в секс-притоне. Как установлено, 17-летнюю девушку обманным путем вовлекли в занятие проституцией. Двое молодых мужчин привлечены к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 134 УК РК.