Свыше 2 тысяч алматинцев вышли на городской субботник

Фото: Акимат региона

В Алматы в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» состоялся очередной еженедельный субботник. Масштабная акция охватила все восемь районов города, передает Kazpravda.kz.

В мероприятии приняли участие около 2,4 тыс человек.

«В мероприятии приняли участие 2,4 тыс. человек. Для проведения работ было задействовано 94 единицы специализированной техники. По итогам субботника собрано и вывезено 905 кубометров мусора и отходов», — сообщили в акимате Алматы.

В ходе экологической акции участники очистили общественные пространства, улицы, скверы, а также территории вдоль городских магистралей и водных объектов.