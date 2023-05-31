Свыше 32 млн тенге похитила бухгалтер больницы в Астане

Бухгалтер-кассир многопрофильной больницы в городе Астане осуждена за присвоение и растрату вверенного имущества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда столицы.

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31 мая межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор бухгалтеру-кассиру городской многопрофильной больницы №2 гражданке А.

Она с января 2021 по 29 ноября 2022 года похитила, присвоив и растратив, более 32 млн тенге медучреждения (пункт 2 части 4 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»).

Подсудимая признала вину.

Суд назначил 27-летней астанчанке 7 лет лишения свободы, с лишением на 10 лет права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью.

Наказание в соответствии со статьей 63 УК РК назначено условно, с установлением осужденной на весь срок пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.