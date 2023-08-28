Свыше 400 млн тенге в виде бонусов получила команда Саткалиева в "Самруке"

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» опубликовал на сайте KASE документ, в котором раскрывается размер вознаграждения исполнительного органа. Как стало известно, топ-менеджмент ФНБ получил вознаграждение в размере 406,5 млн тенге в 2022 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bes.media .

Фото: sk.kz

Из документа следует, что по итогам минувшего года общий размер вознаграждений составил 275,2 млн тенге. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

Бонусы руководство компании получает «в зависимости от результатов оценки деятельности председателя и члена правления».

«Основным условием для выплаты вознаграждения является наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный год», – также следует из данных компании.

В прошлом году фонду удалось нарастить чистую прибыль на 18%, до 1,9 трлн тенге. В компании такую прибыль назвали «рекордной». Выручка фонда по итогам прошлого года составила 14,78 трлн тенге, что на 26% больше по сравнению с 2021 годом.

Рост доходов, по словам управляющего директора по экономике и финансам фонда Назиры Нурбаевой, обусловлен увеличением объема реализации аффинированного золота реализации продуктов переработки газа на экспорт.

Одним из самых заметных событий прошлого года стало IPO «КазМунайГаза».

Топ-менеджмент «Самрук-Казына» состоит из шести человек. До апреля этого года фонд возглавлял Алмасадам Саткалиев. В команду также входят управляющий директор по развитию и приватизации Ернар Жанадил, управляющий директор по экономике и финансам Назира Нурбаева, управляющий директор по стратегии и управлению активами Ернат Бердигулов, управляющий директор по правовому сопровождению Николай Казутин.

С апреля 2023 года фонд возглавил Нурлан Жакупов. Елжас Отыншиев стал со-управляющим директором по стратегии и управлению активами.

Напомним, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался насчет фонда "Самрук-Казына".

"Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым. Не справится с задачей реформирования - уйдет в небытие, а вместе с ним и сам фонд. Опыт и экспертиза частных компаний и отдельных предпринимателей, в том числе присутствующих здесь, должны быть использованы в работе по реформе фонда", – заявлял тогда президент.