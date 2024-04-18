Свыше 5,8 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков

Фото: пресс-служба правительства

По данным пресс-службы правительства, на сегодняшний день в специально созданные региональные комиссии поступило 13 577 заявлений от жителей Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, а также областей Абай и Ұлытау.



Так, единовременную выплату в размере 100 МРП или 369 200 тенге получили 5 803 семьи на общую сумму более 2 млрд тенге.

877 семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на 380 млн тенге. Объем выплат за павший скот уже достиг 38,9 млн тенге.



По состоянию на 18 апреля в пострадавших регионах обследовано 2602 жилых дома, из них по 1499 проведена оценка. В результате выявлено, что 794 дома подлежат восстановлению, 701 – полностью разрушены. В настоящее время 197 семьям выплачена компенсация на ремонт жилья на сумму 218,6 млн тенге. 33 семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья.

Начато строительство домов в Павлодарской, Карагандинской и Актюбинской областях.





Соответствующая работа по оценке и возмещению ущерба продолжается. Как подчеркнул президент РК, всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь со стороны государства.

«Правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы. Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены заботой со стороны государства. Это для меня сейчас приоритетная задача», — сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с эвакуированными жителями Северо-Казахстанской области.