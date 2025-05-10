Свыше 6 тыс. аграриев получили льготное финансирование на весенне-полевые работы

Сельское хозяйство
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В рамках реализации поручения Главы государства по раннему финансированию весенне-полевых и уборочных работ 2025 года, прием заявок на льготное кредитование стартовал 29 ноября 2024 года, передает Kazpravda.kz

Фото: МСХ РК

Это позволило сельхозтоваропроизводителям своевременно подготовиться к посевной кампании, закупить семена, удобрения и сельхозтехнику, а также провести необходимые агротехнические мероприятия.

На проведение ВПиУР в целом планируется направить до 700 млрд тенге, из которых около 560 млрд тенге привлекается из рыночных источников капитала.

По состоянию на сегодняшний день профинансированы 6 100 сельхозпроизводителей на сумму 382,5 млрд тенге. В целом сформирован пул из 7 тысяч заявок на 480,5 млрд тенге. Благодаря мерам, принятым Правительством, аграрии получают доступ к финансовым ресурсам на максимально льготных и удобных условиях.

Для расширения охвата участников программы увеличено количество финансовых институтов, в которые можно обратиться как для оформления займов, так и для их последующего погашения.

«Аграрная кредитная корпорация» продолжает финансирование по программе «Кең дала 2» со льготной ставкой вознаграждения 5% годовых.

Активное участие в финансировании принимают СПК Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. На поддержку аграриев через эти корпорации выделено 165,3 млрд тенге.

В целях обеспечения доступа к финансированию активно реализуется программа гарантирования займов - до 85% от суммы кредита. В 2025 году уже выдано 943 гарантии на сумму 135,2 млрд тенге, при общей сумме займов в 159 млрд тенге. Гарантии предоставляет Фонд развития предпринимательства «Даму».

Также продолжается реализация программы льготного лизинга сельхозтехники с годовой ставкой 5%. Общий лимит финансирования на текущий год составляет 200 млрд тенге, что позволит аграриям приобрести свыше 6 000 единиц отечественной техники.

На сегодняшний день подано 3 200 заявок на сумму 120 млрд тенге, заключено 1 823 договора на приобретение 3 435 единиц техники на 60,7 млрд тенге.

Предпринимаемые меры являются важной составляющей государственной поддержки сельского хозяйства и обеспечивают устойчивость агропромышленного комплекса страны.

#АПК #льготные кредиты #весенние полевые работы

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