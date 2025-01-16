Свыше 70 тысяч абонентов переплачивали за воду в Мангистау

Правоохранители добились снижения почти в 2 раза тарифа на воду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Мангистауской области выявила несоблюдение требований законодательства при установлении тарифа на воду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

В частности, для сельских жителей цена на субсидируемую из местного бюджета воду необоснованно была увеличена с 70 до 120 тенге за кубометр.