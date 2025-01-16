Свыше 70 тысяч абонентов переплачивали за воду в Мангистау
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Правоохранители добились снижения почти в 2 раза тарифа на воду
Прокуратура Мангистауской области выявила несоблюдение требований законодательства при установлении тарифа на воду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
В частности, для сельских жителей цена на субсидируемую из местного бюджета воду необоснованно была увеличена с 70 до 120 тенге за кубометр.
«В этой связи прокуратурой области внесен акт прокурорского надзора в виде протеста. По результатам рассмотрения решение маслихата отменено и им же вынесено новое решение о снижении суммы со 120 до 70 тенге за кубометр, тем самым защищены права 73 тыс. абонентов сельских населенных пунктов», – добавили в надзорном органе.